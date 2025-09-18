Arranca L.E.V. Matadero, el festival que redefine el arte digital y la música electrónica

Matadero Madrid, centro de creación contemporánea del Área de Cultura, Turismo y Deporte, celebra la séptima edición de L.E.V. Matadero hasta este domingo, 21 de septiembre. El festival reafirma un año más su compromiso con una programación de artistas nacionales e internacionales que investigan los nuevos lenguajes y narrativas nacidos de la intersección entre tecnología, música y performance.

La programación de este año de L.E.V. Matadero se construye a partir del deseo de ofrecer una mirada crítica sobre los malestares contemporáneos. El festival reúne propuestas artísticas que exploran diversas formas de producción cultural para comprender mejor nuestro tiempo. Desde piezas que abordan la crisis climática hasta creaciones que reflexionan sobre las precariedades sociales, el impacto del hiperconsumismo o la patologización de la diferencia, el festival invita a descubrir y reimaginar nuestra realidad material a través de otros mundos posibles.

Conciertos y performances audiovisuales en Nave 10

Los conciertos y performances audiovisuales de esta edición de L.E.V. Matadero son una selección única de proyectos que reinventan el directo y expanden sus posibilidades hacia territorios inmersivos, híbridos y experimentales.

El compositor y productor italiano Lorenzo Senni, uno de los nombres más influyentes de la electrónica contemporánea y figura clave de Warp Records, estrenará en España su proyecto Canone Infinito Xtended. Una pieza en evolución permanente que reconfigura los arquetipos del trance y la repetición para construir un viaje sonoro siempre inacabado, en el que la experiencia inmersiva se funde con la reflexión sobre el acto de componer en la era digital.

El festival acogerá también el estreno en España de 321 Rule, la más reciente creación del estudio neoyorquino Team Rolfes, acompañado por Lil Mariko. Pioneros en el uso del motion capture y la animación en tiempo real, su trabajo ha revolucionado el lenguaje escénico colaborando con artistas como Lady Gaga, Arca o Caroline Polachek, y con firmas como Dior o Louis Vuitton. Con 321 Rule, llevan al escenario una experiencia que difumina las fronteras entre el ámbito virtual y el físico en un espectáculo vibrante y radicalmente contemporáneo.

Desde Canadá y Taiwán llega Second Self, de Myriam Bleau y Nien Tzu Weng, una performance hipnótica que investiga cómo la digitalización transforma la identidad humana, dando lugar a nuevas existencias híbridas. Con una estética cyborg que combina cuerpo, pantalla, sonido y movimiento, la obra se convierte en un ritual escénico donde lo tecnológico se vuelve orgánico.

Por su parte, el colectivo italiano SPIME.IM presentará Grey Line, un directo audiovisual que convierte el color gris en metáfora de nuestros tiempos inciertos. La pieza articula una narrativa que atraviesa la crisis climática, la sobreinformación y la ambigüedad moral, ofreciendo al público una experiencia sensorial y crítica que refleja la saturación de nuestro presente.

Nave 10 acogerá también ARS NATURA, de los artistas franceses Annabelle Playe, Hugo Arcier y Rima Ben Brahim, que invita a contemplar paisajes naturales y arquitecturas brutalistas como visiones del post-antropoceno. Una experiencia inmersiva donde sonido e imagen generan un viaje audiovisual conducido por una figura en escena que da vida a los espacios con su presencia.

La propuesta Incertitude, firmada por Matthew Biederman y Alain Thibault, plantea un diálogo entre azar y control. Su performance fusiona imágenes generadas algorítmicamente con sonido sintético, explorando la tensión entre orden y glitch, analógico y digital, en un paisaje audiovisual siempre al borde de lo impredecible.

Ese mismo día, Carmen Jaci y Matthew Schoen estrenarán en Madrid una performance audiovisual que reflexiona sobre las relaciones entre lo humano y los datos digitales. A través de interfaces inspiradas en aplicaciones, música e imagen, la obra ofrece una mirada crítica y poética sobre la saturación informativa y la identidad en la era tecnológica.

En el ámbito nacional, MP3, formado por Arnau Pérez, Pau Vegas y Fernando Careaga, presentará en primicia MP3 Live #1, un viaje en el que danza y música electrónica se entrelazan en tiempo real gracias a sensores que convierten el movimiento en sonido. Esta propuesta ha sido desarrollada con el apoyo del Centro de residencias artísticas de Matadero, tras su selección en la convocatoria de proyectos de música electrónica experimental de Madrid (2024).

Sesión sonora en Plaza Matadero

El viernes 19 de septiembre se presentará una nueva Silent Sound Session de L.E.V en Plaza Matadero con dos pases gratuitos a cargo del artista mexicano Fernando Corona, conocido como Murcof. Estas sesiones tan especiales se caracterizan por una escucha a través de auriculares inalámbricos que proporciona la organización. El artista activará The Etna Sessions, proyecto nacido y construido a partir de grabaciones de campo en el parque del Etna, transformadas con herramientas analógicas, digitales y sintetizadores modulares, dando lugar a un paisaje sonoro que oscila entre el drone, el ambient, el dub vaporoso y un tecno minimalista de atmósferas volcánicas. En la misma sesión presentará Twin Color, un trabajo que combina síntesis modular y experimentación en estudio, creando una experiencia inmersiva donde la música produce un relato que transita entre la melancolía y la fuerza rítmica.

Vortex: un auténtico laboratorio del futuro

La sección expositiva Vortex se presenta como un auténtico laboratorio del futuro, un espacio para sumergirse en proyectos de realidades extendidas que exploran con sensibilidad cuestiones tan urgentes como la neurodiversidad, la sociedad de consumo o la precarización. Las experiencias se desplegarán en Nave 0, Central de Diseño y Taller, donde la innovación tecnológica se pone al servicio de la creación y el pensamiento crítico.

Entre las propuestas destaca Noire, una experiencia inmersiva de realidad aumentada creada por Stéphane Foenkinos y Pierre Alain Giraud, a partir del libro de Tania de Montaigne. Galardonada con el premio a la mejor obra inmersiva en el 77º Festival de Cannes (2024), esta propuesta traslada al espectador a la época de la segregación racial en el sur de Estados Unidos para revivir la historia de Claudette Colvin, una adolescente que se negó a ceder su asiento en un autobús meses antes de que lo hiciera Rosa Parks. Un dispositivo narrativo en el que lo documental se funde con la tecnología más avanzada.

Otra de las piezas imprescindibles es Impulse: Playing with Reality, de May Abdalla y Barry Gene Murphy, distinguida con el premio a la trayectoria en la Bienal de Venecia 2024. Narrada por Tilda Swinton en su versión original en inglés, la obra ofrece una aproximación inmersiva y contemporánea al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, e invita al espectador a ponerse en la piel de quienes perciben el mundo a través de esta condición.

Vortex presenta igualmente el estreno absoluto de The Sutherland Test, del artista francés Adelin Schweitzer, una experiencia colectiva que desborda los límites entre performance, tecnología y crítica social. A medio camino entre lo visual y lo performativo, la obra genera un estado de incomodidad reveladora que hace que nos cuestionemos la manera en que la tecnología altera nuestra percepción del entorno.

El recorrido continúa con Uncanny Alley, de Rick Treweek, un proyecto ampliamente celebrado en VRChat que conduce a los visitantes a los rincones más inquietantes y fascinantes del metaverso, donde lo virtual se siente tan tangible como lo real. Por su parte, el creador Carles Castaño Oliveiros, presenta *****2025/…, instalación de realidad mixta producida por Servicios Inmersivos, que combina narrativa política y un escenario distópico para ofrecer, con mordacidad y crudeza, un retrato de las contradicciones inherentes a nuestra sociedad hiperconsumista.

Circuito de instalaciones audiovisuales

En la Sala Plató de Cineteca Matadero, el festival acoge durante todos los días del festival la instalación Drift Lattice, del artista griego Theo Triantafyllidis. Esta simulación inmersiva transporta al espectador a un ecosistema marino digital, donde la belleza de la vida acuática se ve atravesada por la presencia inquietante de residuos sintéticos. Este paisaje, en constante transformación, no es una simple representación, sino que la obra reacciona en tiempo real a datos climáticos y ecológicos globales, convirtiéndose en un barómetro especulativo del impacto humano sobre los océanos.

En Drift Lattice, la tecnología no solo construye un entorno visual hipnótico, sino que articula una experiencia crítica y poética que interpela de manera directa al público, enfrentándolo con las tensiones entre naturaleza y tecnología. La obra incorpora además una capa sonora esencial, compuesta por Diego Navarro, que envuelve la simulación en un ambiente musical que respira y evoluciona al ritmo de este ecosistema alterado, potenciando la inmersión y la fuerza evocadora de este trabajo. Es una llamada de atención urgente sobre la fragilidad de los océanos en la era del Antropoceno, un recordatorio de cómo nuestras acciones tienen consecuencias en el medioambiente.

En Nave Una, LP Rondeau presenta Liminal, una instalación interactiva que simboliza el umbral entre pasado y presente. Un anillo de 2,75 metros captura en blanco y negro la silueta de quienes lo atraviesan para proyectarla distorsionada, evocando el paso imparable del tiempo.

Ciudad aumentada

Entre las experiencias de realidad aumentada, Fortune Teller, de la artista francesa Julie Stephen Chheng, propone descubrir espíritus asociados a elementos naturales ocultos en el espacio. Localizables mediante una app gratuita, estos espíritus revelan deseos, miedos y visiones del mundo, generando un encuentro poético que conecta naturaleza, tecnología y pensamiento.

El Festival de Electrónica Visual y Realidades Extendidas, organizado por Matadero Madrid, está comisariado por L.E.V. (Laboratorio de Electrónica Visual y Realidades Extendidas) con la colaboración de Nave 10, Cineteca Madrid y Centro de residencias artísticas, y con la participación de Central de Diseño.