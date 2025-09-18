La Feria de Otoño de Las Ventas logra récord con 19.428 abonados

La Comunidad de Madrid ha logrado el récord de los últimos 15 años en el número de abonados que asistirán a la Feria de Otoño en la Plaza de toros de Las Ventas, llegando a un total de 19.428 y superando en 1.199 la cifra de 2024, que ascendió a 18.229. El incremento es de un 6,5% y de más del 25% respecto a 2016, cuando alcanzó 15.459 aficionados.

El certamen se celebrará en el coso venteño del 2 al 12 de octubre, y contará con algunas de las figuras más relevantes del panorama actual. Serán un total de nueve festejos, con la participación de Alejandro Talavante, Uceda Leal, Robleño, Emilio de Justo, Borja Jiménez, Fortes, Tomás Rufo y Morante de la Puebla. Este último protagonizará un doblete el 12 de octubre, toreando primero en el festival matutino en recuerdo a Antonio Chenel Antoñete y, por la tarde, en la Corrida extraordinaria de la Hispanidad.

El homenaje al maestro Antoñete contará, además del diestro sevillano, con algunos de los matadores más reconocidos como Curro Vázquez, César Rincón, Julio Aparicio o Enrique Ponce. También, la novillera Olga Casado y el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza.

La venta de entradas sueltas para los festejos de la Feria de Otoño 2025, el Festival Taurino matinal del 12 de octubre y la Corrida de la Hispanidad comienza este jueves a las 00:00 horas, en la web www.las-ventas.com. A las 10:00 horas del mismo jueves abren las ventanillas de las taquillas de la Plaza.