Las entradas para la Fórmula 1 en Madrid se agotan en 2 minutos: más de 235.000 personas en lista de espera

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado el «éxito» que ha tenido la Fórmula 1 en Madrid con la primera venta de entradas para el Gran Premio de España, que se celebrará en la capital en septiembre de 2026: agotadas en dos minutos las generales.

Así lo ha indicado en declaraciones en el Pleno de la Asamblea de Madrid: «somos capital mundial del deporte. La Fórmula 1 ya ha empezado la cuenta atrás y les voy a dar una grandísima noticia. El lunes salió a la venta a las entradas, la preventa, superando todas las expectativas».

Las localidades generales se agotaron en dos minutos y hay además una lista de 235.000 personas, «especialmente desde América e Hispanoamérica. Esto significa cómo va a ser el Gran Premio de Fórmula 1 para Madrid y para España a ojos del mundo», ha señalado.

«Felicito además al circuito de Montmeló porque tiene el apoyo de toda la izquierda, de los separatistas y del Gobierno de Sánchez. ¡Qué suerte tienen porque han recibido decenas de millones de euros durante todo este tiempo y a nadie les parece mal, como la Ryder Cup de Golf o la Copa América, qué suerte tienen, de verdad!», ha concluido.