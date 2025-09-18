Echa a rodar el nuevo ámbito de Ermita del Santo: 530 viviendas, el 28% con protección

La Junta de Gobierno ha aprobado, inicialmente, el proyecto de estatutos y bases de actuación para la constitución de la Junta de Compensación del Área de Planeamiento Especifico 10.24 Paseo de la Ermita del Santo, promovido por la comisión gestora del ámbito, integrada por propietarios que representan el 99,7 % de la superficie total del mismo.

Tal y como ha informado la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta, el proyecto se someterá a información pública durante 20 días y se notificará, de forma individualizada, a todas las personas propietarias afectadas.

Este trámite es un paso más para avanzar en la transformación de esta zona urbana, que comenzará a urbanizarse a partir del año que viene gracias a que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado mes de junio la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para esta área de planeamiento.

El proyecto de Ermita del Santo, promovido por iniciativa privada, permitirá que la ciudad gane casi el 70% de una superficie de 44.349 m2 que, actualmente, es de dominio privado para sus vecinos. Situada en el barrio de Los Cármenes, la zona se revitalizará atendiendo a una de las principales necesidades de la ciudad y el distrito de Latina: la vivienda. Se construirán 530 inmuebles para atraer nuevos residentes al barrio, especialmente familias jóvenes. Se reserva el 28% de esa cifra para viviendas con algún tipo de protección, destinadas a población con renta baja.

De los 56.790 m2 edificables de uso residencial, 40.800 m2 estarán destinados a vivienda libre, 6.460 m2 a vivienda de protección pública básica y 9.530 m2 a vivienda de protección pública de precio limitado.

La modificación del Plan General para Ermita del Santo contiene la ordenación pormenorizada, estableciendo la compensación como sistema de gestión en el que los propietarios asumen la actividad de ejecutar las condiciones definidas por el planeamiento bajo la dirección, supervisión y control del Ayuntamiento de Madrid.

Revitalización completa

El descenso de la actividad comercial en esta zona, delimitada por el paseo que le da nombre, la calle de Sepúlveda y el parque de la Cuña Verde, se debe a la obsolescencia de las instalaciones existentes, algunas de ellas de 1985, donde conviven usos deportivos y terciarios comerciales de escasa o nula actividad y uso. Estas construcciones, además de impedir atraer a nuevos residentes, suponen una barrera física y funcional para conectar con las zonas verdes del entorno y Madrid Río.

En el nuevo barrio, se generará un espacio de centralidad local, triplicando la edificabilidad para equipamientos públicos respecto de la propuesta aprobada inicialmente, que pasa de 5.211 m2 a 18.879 m2. Contará con casi 11.000 m2 de áreas estanciales y espacios libres arbolados y 5.600 m2 más de zonas verdes.

El proyecto mantiene, tal y como habían solicitado los vecinos, el zócalo comercial. Se convertirá un complejo comercial y deportivo en declive desde hace años en un centro urbano local que resolverá los problemas que la situación actual ocasiona y otros déficits del barrio.

Se creará una nueva plaza de barrio y diversas calles peatonales de conexión entre las zonas verdes, el paseo de la Ermita y Madrid Río. Todo ello permitirá la configuración de un ámbito donde se fomente la movilidad peatonal y sostenible, la interacción social con servicios de proximidad, situándose alrededor de la plaza locales comerciales, restauración, de ocio y recreo.

Junto a la reubicación del Teatro Goya, se ha diseñado la construcción de equipamientos públicos en posición preferente. Se dará continuidad a las instalaciones deportivas existentes en la avenida de Los Caprichos para permitir su ampliación en una zona deportiva anexa a la instalación municipal y se planea la ejecución de una piscina pública cubierta junto a las salas de gimnasio y fitness.

El proyecto también tiene previsto la construcción de un pequeño corredor verde de 60 metros de ancho que unirá el parque de La Ermita del Santo y el de Caramuel. A través de las nuevas calles peatonales, los grandes parques enlazarán con Madrid Río.

Con criterios bioclimáticos

La nueva Ermita del Santo se ha diseñado atendiendo a los criterios bioclimáticos que se recogen en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360. Así, las edificaciones en altura se situarán en posición norte-sur para garantizar una ganancia solar óptima durante los meses fríos del año. Será así como se asegurará la implantación de arquitectura bioclimática que permita la configuración de un barrio eficiente y sostenible en el que, además, se ha proyectado la instalación de cubiertas vegetales en las azoteas de los bloques.