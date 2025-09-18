Descubriendo el programa Nexus Sixth Form de Hastings School

La educación británica ha experimentado un enorme crecimiento en España durante los últimos años, hasta posicionarse como una de las opciones que más valoran los padres y madres para sus hijos, cada vez más conscientes de los beneficios de la formación internacional.

Y es que, a diferencia del sistema educativo español, el modelo educativo británico va más allá del simple aprendizaje académico, ofreciendo un enfoque distinto que se caracteriza por la especialización temprana en asignaturas de interés, la metodología activa y el desarrollo de competencias transversales.

De esta forma, los estudiantes no solo adquieren conocimientos, sino también habilidades que son fundamentales para desenvolverse en un mundo cada vez más competitivo, exigente y globalizado.

En este contexto, programas como el Nexus Sixth Form del colegio internacional en Madrid Hastings School se han consolidado como un referente en la preparación de jóvenes estudiantes para el acceso a universidades de prestigio tanto en España como en el extranjero.

Hastings School, tradición y excelencia en Madrid

Fundado en 1971 en el centro de Madrid, a lo largo de más de cinco décadas, Hastings School ha obtenido una sólida reputación en el ámbito educativo por ofrecer un modelo pedagógico adaptado a los estándares del Reino Unido, con una diversa comunidad de alumnos y profesores procedentes de distintos países.

El centro de distingue del resto por ofrecer una formación integral, donde la excelencia académica se combina con la atención personal y el desarrollo de valores como la responsabilidad, la creatividad y la cooperación.

Consciente de los retos que plantea la Cuarta Revolución Industrial, Hastings School ha diseñado propuestas que van más allá de los contenidos tradicionales para preparar a sus estudiantes ante los cambios del futuro. De esta visión nace Nexus Sixth Form, un programa de bachillerato británicodiseñado como un puente entre la escuela y la universidad.

El concepto Nexus: más que un bachillerato

El Nexus Sixth Form no se limita a preparar a los estudiantes para aprobar exámenes, como ocurre en el sistema español, sino que busca formar personas que sean capaces de adaptarse a un mundo en constante transformación. La idea central es que los alumnos, además de obtener las mejores calificaciones posibles, adquieran habilidades esenciales como la creatividad, la resiliencia, la colaboración o la independencia.

Para conseguir este objetivo, Hastings School ha contado con la colaboración del profesor Guy Claxton, neurocientífico del King’s College de Londres, quien ha ayudado a desarrollar una filosofía de enseñanza centrada en la curiosidad, la resolución de problemas y el aprendizaje autónomo. Este enfoque proporciona a los estudiantes herramientas valiosas no solo para la universidad, sino también para su vida profesional y personal.

Dos caminos hacia la universidad: IBDP y A-Levels

El Nexus Sixth Form ofrece a los alumnos dos vías de acceso reconocidas internacionalmente: el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IBDP) y los A-Levels británicos, complementados en caso necesario con asignaturas del currículo español. Esta flexibilidad permite a cada estudiante elegir el itinerario más adecuado en función de sus intereses y aspiraciones académicas.

El Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IBDP)

El IBDP se distingue por su carácter integral y exigente. Los estudiantes tienen que elegir seis asignaturas, divididas en dos niveles de dificultad: tres en Higher Level (HL) y tres en Standard Level (SL). Además de estas materias, el programa incorpora tres componentes troncales:

Teoría del Conocimiento (TOK): un curso que fomenta la reflexión crítica sobre cómo se genera y valida el conocimiento.

un curso que fomenta la reflexión crítica sobre cómo se genera y valida el conocimiento. Creatividad, Actividad y Servicio (CAS): actividades extracurriculares que estimulan la participación social, artística y deportiva.

actividades extracurriculares que estimulan la participación social, artística y deportiva. Ensayo extendido: un trabajo de investigación de 4.000 palabras que constituye una preparación rigurosa para la escritura académica universitaria.

Este modelo busca desarrollar tanto la capacidad intelectual como el carácter personal, favoreciendo que los alumnos se conviertan en pensadores independientes y comprometidos.

A-Levels

Por otro lado, los A-Levels ofrecen un itinerario más especializado. Los alumnos seleccionan tres asignaturas principales con total libertad, a menudo añadiendo español como cuarta opción. Por ejemplo, la asignatura de Matemáticas puede estudiarse solo si el estudiante lo considera necesario para sus objetivos universitarios.

Además, los A-Levels se complementan con opciones como el Extended Project Qualification, el IELTS(requisito de idioma para universidades de habla inglesa) y las Pruebas de Competencias Específicas (PCEs), necesarias para acceder a las universidades públicas españolas.

Mientras que los estudiantes del IB pueden alcanzar directamente el máximo de puntos exigidos para entrar en universidades españolas, quienes optan por los A-Levels cuentan con la posibilidad de preparar estas pruebas adicionales para cumplir con los requisitos nacionales.

Apoyo personalizado y orientación universitaria

Uno de los pilares del Nexus Sixth Form es el acompañamiento individualizado. Cada alumno cuenta con un tutor personal que ofrece orientación regular en sesiones uno a uno. Además, el programa se imparte en grupos reducidos, con un promedio de menos de 10 estudiantes por clase, lo que garantiza una atención cercana y adaptada a las necesidades de cada uno.

El colegio dispone también de un asesor universitario a tiempo completo y de un director técnico que guían a los alumnos durante todo el proceso de solicitud a universidades. Gracias a este apoyo, los estudiantes de Hastings School han accedido a instituciones de prestigio internacional como Oxford, Cambridge, London School of Economics, Imperial College, Trinity College, IE, Universidad de Navarra, Politécnica de Madrid y universidades de Países Bajos, Estados Unidos e Irlanda.

Además, el bienestar de los estudiantes también ocupa un lugar destacado. La presencia de un psicólogo a tiempo completo y un enfoque que valora el equilibrio emocional aseguran que los alumnos estén preparados no solo en lo académico, sino también en lo personal.

Un entorno diseñado para la independencia

El Nexus Sixth Form se desarrolla en un campus moderno en Manuel Marañón 8, pensado para simular un ambiente universitario. Este espacio favorece la autonomía y la responsabilidad, ayudando a los jóvenes a adaptarse gradualmente al estilo de vida que encontrarán en la educación superior.

Nexus ofrece una experiencia educativa que va más allá de un simple bachillerato, a través de la combinación de instalaciones de vanguardia, programas de apoyo individualizado y un plan de estudios internacional.

Preparando a los líderes del futuro

Más allá de preparar a los estudiantes para acceder a las mejores universidades del mundo, el objetivo del Nexus Sixth Form es que obtengan las competencias necesarias para afrontar con éxito el futuro, donde las habilidades humanas marcarán la diferencia frente a la automatización y la tecnología.

En un contexto global cada vez más exigente, iniciativas como la de Hastings School son un reflejo de cómo la educación británica se está consolidando en España como una alternativa sólida para las familias que buscan para sus hijos una formación de calidad, con proyección internacional y un marcado énfasis en el desarrollo integral de la persona.