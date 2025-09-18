Ángel Niño inaugura oficialmente la Oktoberfest Vallecana con la apertura del barril de cerveza

El concejal de Puente de Vallecas, Ángel Niño, ha abierto este jueves un barril de cerveza para inaugurar la Oktoberfest Vallecana 2025. Con este gesto, replica la tradición de la feria de la cerveza que se celebra anualmente en Múnich, en la que una autoridad local abre simbólicamente el primer barril. Para Niño, este evento lúdico y gastronómico “se ha convertido en una celebración que ya es conocida en todos los circuitos culturales y de ocio de la ciudad”.

La Oktoberfest Vallecana está organizada por la Asociación Cultural Vallecana de la Cerveza (AC/VC), en colaboración con la Junta Municipal de Puente de Vallecas. Como novedad, este año la feria ha prolongado sus actividades hasta el próximo domingo, 21 de septiembre, y además abrirá en días laborables, con los siguientes horarios: de domingo a jueves, de 13:00 a 00:00 horas y viernes y sábados, de 13:00 a 1:00 h.

De viernes a domingo, los servicios culturales de la junta municipal del distrito han puesto en marcha un programa con charangas, pasacalles y conciertos para público de todas las edades: Este fin de semana, el programa cultural incluirá una charanga de viernes a domingo, a las 20:00 h, seguida de un ciclo de conciertos que se celebrará a partir de las 21:30 h.

El viernes 19, Little Runaways ofrecerá el espectáculo Bon Jovi Xperience. El sábado 20, Gato López celebrará su tributo a Ska-P y el domingo 21, las componentes del grupo Reinas serán las encargadas de cerrar la programación con una actuación de tributo a Queen.