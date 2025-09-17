Solidaridad con Palestina desde Tetuán: convocada manifestación este jueves contra el genocidio

Las asociaciones vecinales Ventilla-Almenara, Cuatro Caminos-Tetuán y Espacio Bellas Vistas han realizado un llamamiento a la vecindad del distrito de Tetuán de Madrid para manifestarse este jueves, 18 de septiembre, a las 19:00 desde la sede de la Junta Municipal (c/ Bravo Murillo, 357) con el fin de “mostrar nuestro rechazo absoluto al genocidio y exigir justicia y paz” en Palestina.

Profundamente impresionadas por las noticias e imágenes que llegan desde Palestina, las asociaciones vecinales de Tetuán se han unido para alzar su voz contra el genocidio en Gaza. “La situación actual, de incesante violencia y destrucción, exige una respuesta contundente y unánime de la sociedad”, indican en un comunicado las asociaciones vecinales Ventilla-Almenara, Cuatro Caminos-Tetuán y el Espacio Bellas Vistas.

“No podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento de millones de personas. La pérdida de vidas civiles, la destrucción de infraestructuras vitales y el desplazamiento forzado de la población son crímenes contra la humanidad que no pueden justificarse bajo ningún pretexto. Tampoco podemos mirar para otro lado y condenar al pueblo palestino desde la indiferencia”, aseguran los colectivos de barrio.

“Desde el movimiento vecinal, queremos expresar nuestra solidaridad inquebrantable con el pueblo palestino. Exigimos el cese inmediato del fuego, el fin del bloqueo a la Franja de Gaza, la apertura de corredores humanitarios para garantizar la asistencia básica a la población y la retirada del ejército israelí, cruel instrumento del genocidio”, añaden.

Por todo esto, las citadas asociaciones vecinales han convocado una manifestación para este jueves, 18 de septiembre, que a las 19:00 se iniciará en la calle Bravo Murillo, 357, ante la Junta Municipal de Tetuán. A tal fin, han realizado un llamamiento a la vecindad, a organizaciones sociales, colectivos y ciudadanos y ciudadanas en general a unirse a esta marcha “para mostrar nuestro rechazo absoluto al genocidio y para exigir justicia y paz. Juntos, demostraremos que la empatía y la solidaridad son las bases de una sociedad justa“, concluyen en su comunicado.