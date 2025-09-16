Estreno absoluto de ‘American Buffalo’ en el teatro Fernán Gómez de Madrid

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa comienza su temporada teatral en la Sala Guirau con el estreno absoluto en España de American Buffalo, del dramaturgo estadounidense David Mamet. Dirigida por Ignasi Vidal y con Israel Elejalde, David Lorente y Roberto Hoyo en el elenco, la obra se podrá ver a partir del 16 de septiembre en este espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.

American Buffalo se estrenó en 1975 en el Goodman Theatre de Chicago en una producción de exhibición. Después de dos producciones adicionales, llegó a Broadway en 1977; a partir de entonces, recibió múltiples premios y nominaciones en todo el mundo. En 1996, la obra se llevó también al cine, protagonizada por Dustin Hoffman y Dennis Franz.

Argumento

American Buffalo nos transporta al universo de Don, el propietario de una tienda de chatarra en Chicago, y su intento de recuperar una valiosa moneda que vendió por una fracción de su valor real. Junto a su joven empleado Bob y su compañero de póquer Teach, se embarca en un plan para robar la moneda, desencadenando una serie de eventos llenos de intriga, tensión y sorpresas. La obra explora las complejas relaciones entre los personajes, empujados por el sistema a terminar con el sistema, junto a cuestiones universales como la avaricia, la amistad o el sacrificio.

Ignasi Vidal, director de American Buffalo, explica: “Mi fascinación por la obra de Mamet se remonta a mis años de estudiante de arte dramático. Siempre conectado con los instintos más básicos de sus personajes, retrata un universo psicológico que todos compartimos. Su fino bisturí para diseccionar la psique más simple, y lo que no se dice, lo que se calla, era lo que más me atraía. Mamet es maestro en esconder y mostrar solo lo justo”.

Vidal añade que siempre quiso dirigir esta pieza en la que “el caos emocional, los problemas y ocurrencias de los personajes se transforman en entretenimiento puro. Un único espacio, tiempo real, tres personajes que luchan por sobrevivir a través de teorías y sueños de salir del ostracismo… Puro teatro”. A juicio del director, los tres intérpretes (Israel Elejalde, David Lorente y Roberto Hoyo) son los más adecuados para acercarnos a ese fascinante universo de Mamet.

El montaje cuenta con escenografía de David Pizarro y Roberto del Campo, iluminación de Felipe Ramos, vestuario de Sandra Espinosa, audiovisuales de Stefano di Luca y música de Marc Álvarez. La traducción es de Borja Ortiz de Gondra.

American Buffalo es una producción de Show Prime que se podrá ver en la Sala Guirau del Fernán Gómez del 16 de septiembre al 26 de octubre, de martes a sábados a las 20:00 h y los domingos a las 19:00 h.