Madrid presenta el proyecto Arco Verde Universidades para sumar 25 km al corredor medioambiental

La Comunidad de Madrid ha presentado hoy el proyecto Arco Verde Universidades, que va a sumar 25 kilómetros a este corredor medioambiental en su zona noroeste. Cuatro ayuntamientos y tres universidades van a contribuir a desarrollar su trazado a su paso por campus universitarios, terrenos municipales y espacios naturales.

Con este fin, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha entregado -en la sede de la Consejería- los convenios de colaboración firmados a la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda, Las Rozas de Madrid y Pozuelo de Alarcón.

En ellos se definen las líneas de trabajo conjunto para lograr la conectividad e integración de las infraestructuras verdes de los campus de la UNED en Las Rozas de Madrid, la UCM en Somosaguas y la UPM en Montegancedo, con espacios naturales protegidos de la región y zonas verdes urbanas.

Por su parte, los consistorios facilitarán el paso del recorrido por caminos y pondrán a disposición del Ejecutivo autonómico terrenos municipales, para su forestación o regeneración. Así, se podrán realizar plantaciones de alineación e instalaciones como talanqueras, fuentes, áreas de descanso, puntos de agua o circuitos biosaludables.

También se instalarán nuevas señales y mojones, con desbroces y podas para regenerar la vegetación, y se plantarán 290 árboles, arbustos y plantas aromáticas. Por otro lado, se mejorarán los caminos y la señalización y, para impulsar la fauna autóctona, se instalarán cajas nido para aves.

Además, los centros educativos van a desarrollar actividades específicas de investigación y transferencia de los resultados que se hallen. Se fomentará asimismo la conectividad ecológica para contribuir al mantenimiento de la biodiversidad, así como el uso y disfrute social de la comunidad educativa y del resto de los ciudadanos. De este modo, se unirán ocio, deporte y naturaleza.

74% DE EJECUCIÓN DEL CORREDOR DESDE SU COMIENZO EN 2019

Arco Verde, que comenzó a desarrollarse en 2019, ha alcanzado ya un 74% de ejecución, con 222 kilómetros ya acondicionados y 185.500 árboles y arbustos plantados. A través de caminos, vías pecuarias y zonas naturales, este recorrido circular va a conectar el área metropolitana de la capital con otros 25 municipios de la región, el anillo ciclista y los tres parques regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, Curso Medio del Río Guadarrama y Sureste.

Asimismo, numerosas actuaciones acometidas hasta ahora se han hecho para preservar la biodiversidad, como la instalación de cajas nido para aves, láminas de agua para reptiles y anfibios, reservas de lepidópteros y hoteles de insectos. De este modo, se han creado 25 nuevas áreas de flora y fauna vinculadas a hábitats mediterráneos y a los humedales y cauces fluviales que recorren la región.

