Cortada la circulación en la Línea 10 de Metro de Madrid con 6 estaciones afectadas

El servicio de la Línea 10 de Metro de Madrid entre las estaciones de Tribunal y Casa de Campo ha quedado totalmente interrumpido, en ambos sentidos, este martes, 16 de septiembre, desde las 09:00 horas.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, este corte se ha debido a una «incidencia en un tren» y el tiempo de solución de dicha incidencia es de «más de 15 minutos», no dándose más explicaciones. Sin embargo, a las 09:19 horas aún sigue interrumpido.

Aunque el corte en la Línea 10 de Metro de Madrid solo ha interrumpido el servicio en las estaciones de Tribunal, Plaza de España, Príncipe Pío, Lago, Batán y Casa de Campo, los trenes en el resto de esta línea del suburbano están sufriendo demoras.

Corte parcial en la Línea 1

Este corte se suma al sufrido esta misma mañana en la Línea 1, entre las estaciones de Puente de Vallecas y Nueva Numancia, en ambos sentidos, por otra «incidencia en un tren», entre las 06:17 horas y la 06:37 horas.