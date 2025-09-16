Madrid ciudadNoticias

Más de 1.800 efectivos de seguridad movilizados por el Real Madrid – Marsella de este martes en la capital

La Delegación del Gobierno en Madrid ha activado un dispositivo de seguridad integrado por 1.873 componentes para la primera jornada de la primera fase de la Champions League 2025/26 que disputan este martes, 16 de septiembre, el Real Madrid y el Olympique de Marsella, en el estadio Santiago Bernabéu, a partir de las 21:00 horas.

El operativo, que se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, estará formado por agentes de la Policía Nacional —procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería y la Brigada Provincial de Información—; de la Policía Municipal de Madrid; y Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

También componentes de SAMUR-Protección Civil; del Cuerpo de Bomberos; miembros de Cruz Roja, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol. En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes.

Se prevé la asistencia de casi 3.800 aficionados franceses con entrada en un estadio que registrará un aforo de 73.000 personas. Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.

