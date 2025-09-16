Hotel Tapa Tour celebra su 10º aniversario en Madrid con 24 hoteles y 83 propuestas de tapas y maridajes

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha participado hoy en la presentación de la décima edición de Hotel Tapa Tour, festival gastronómico que se celebrará en Madrid del 22 de septiembre al 5 de octubre.

Esta nueva edición cuenta con un total de 24 hoteles de cuatro y cinco estrellas que ofrecerán 83 propuestas distintas de tapas y maridajes formando parte, además, de seis rutas oficiales. Como novedad destacan las visitas guiadas por hoteles históricos, que tendrán plazas limitadas y se realizan con reserva previa.

Maíllo ha destacado que Hotel Tapa Tour, iniciativa que cuenta con el apoyo del Consistorio madrileño, “demuestra que los hoteles de Madrid son parte fundamental de la identidad gastronómica de la ciudad” y ha invitado a visitantes y madrileños a “hacer turismo, redescubriendo espacios icónicos a través de la alta cocina informal que ofrecen estos hoteles”.