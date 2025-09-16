Cultura y OcioGastronomíaMadrid ciudadNoticias

Hotel Tapa Tour celebra su 10º aniversario en Madrid con 24 hoteles y 83 propuestas de tapas y maridajes

Gacetín Madrid

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha participado hoy en la presentación de la décima edición de Hotel Tapa Tour, festival gastronómico que se celebrará en Madrid del 22 de septiembre al 5 de octubre.

Esta nueva edición cuenta con un total de 24 hoteles de cuatro y cinco estrellas que ofrecerán 83 propuestas distintas de tapas y maridajes formando parte, además, de seis rutas oficiales. Como novedad destacan las visitas guiadas por hoteles históricos, que tendrán plazas limitadas y se realizan con reserva previa.

Maíllo ha destacado que Hotel Tapa Tour, iniciativa que cuenta con el apoyo del Consistorio madrileño, “demuestra que los hoteles de Madrid son parte fundamental de la identidad gastronómica de la ciudad” y ha invitado a visitantes y madrileños a “hacer turismo, redescubriendo espacios icónicos a través de la alta cocina informal que ofrecen estos hoteles”.

Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.

Subscribe

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Plan Rehabilita Madrid: 268 millones de euros para...

Seis bomberos heridos, dos graves, en el incendio...

Una vacuna madrileña abre una nueva vía en...

Madrid presenta el proyecto Arco Verde Universidades para...

Estreno absoluto de ‘American Buffalo’ en el teatro...

La Asamblea de Madrid tomará en consideración las...

El PP de Madrid vincula las protestas propalestinas...

Condenada la Comunidad de Madrid por la muerte...

Más de 1.800 efectivos de seguridad movilizados por...

Cortada la circulación en la Línea 10 de...

Comentarios