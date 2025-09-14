Más de 40 artistas reflejan en sus lienzos la noche del Madrid de los Austrias

Cuarenta y dos pintores profesionales y aficionados se dieron cita la pasada tarde-noche en el II Certamen de Pintura Rápida Nocturna Madrid de los Austrias, organizado por la Junta Municipal de Centro y la Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE) en colaboración con C4lle, con el objetivo de fomentar la creación artística y contribuir a la promoción de la cultura madrileña y a la imagen visual, cultural, estética y artística del centro histórico de la ciudad.

La plaza de la Villa y sus calles aledañas han servido, durante cinco horas, de escenario único al aire libre donde los edificios, los rincones, las plazas y sus gentes han sido plasmados en los lienzos de los participantes.

El jurado, formado por corporativos y técnicos expertos, ha valorado la originalidad, innovación, creatividad, calidad artística y la dificultad en la técnica realizada. El primer premio, dotado con 2.000 euros y medalla de honor de la AEPE, ha recaído en Gabriel Andrei. El segundo galardón, con 1.500 euros y diploma de honor de la AEPE, ha sido para Carlos Montero y el tercer premio, para Justin Philip Williams, dotado con 1.000 euros.

El concejal de Centro, Carlos Segura, ha entregado los premios a los tres ganadores en la plaza de la Villa, epicentro del certamen, satisfecho por la participación que ha registrado esta edición y por “el valor y la calidad artística y visual de los trabajos, realizados en tan poco espacio de tiempo”.

Las obras ganadoras permanecerán expuestas al público en el Centro de Turismo Plaza Mayor, situado en la plaza Mayor, 27 (Casa de la Panadería), desde el lunes 22 de septiembre hasta el domingo 5 de octubre, de 9:00 a 20:00 h.