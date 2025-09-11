Madridjoya, Bisutex y MOMAD abren sus puertas en IFEMA con la participación de más de 700 empresas

Los salones Bisutex, Madridjoya y MOMAD han abierto hoy sus puertas en IFEMA MADRID con la participación de más de 700 empresas procedentes de 20 países distintos. La convocatoria reúne del 11 al 14 de septiembre una oferta multisectorial en bisutería, complementos, joyería, relojería, moda, calzado y accesorios, junto a las propuestas de regalo y decoración de Intergift, convirtiéndose en una de las citas internacionales más relevantes del sector.

En la inauguración han estado presentes Oscar Romera Jiménez, coordinador general de Economía, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Madrid, acompañado por Marta Nieto, directora general de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid; Olga Ruiz Castillo, directora general de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Madrid; y María Fajarnés, consejera de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos del Consejo Insular de Ibiza; Daniel Martínez, vicepresidente ejecutivo de IFEMA Madrid; Arancha Priede, directora general de Negocio Ferial y Congresos; y Julia González, directora de las ferias.

Madridjoya, la cita de referencia para la alta joyería y relojería

La 74ª edición de MadridJoya reúne a cerca de 200 marcas de 15 países y se consolida como la gran cita profesional de la joyería y relojería de tendencia. El Salón, ubicado en los pabellones 4 y 6, refuerza la presencia de firmas de lujo y apuesta por un concepto renovado, con una cuidada ambientación de los pabellones y la presentación de diseños exclusivos en alta joyería, , relojería y piezas de vanguardia. Además, el Foro de Imagen ofrece un completo programa de charlas y presentaciones que aportan formación e ideas de valor para los profesionales del sector.

Bisutex, el gran escaparate de la bisutería y los complementos

Con más de 280 marcas participantes, Bisutex reafirma su papel como principal escaparate comercial de bisutería y complementos en España. Situado en el pabellón 8. En esta edición, los visitantes encontrarán una amplia variedad de colecciones de collares, sortijas, pendientes, brazaletes y otros accesorios que marcan tendencia para la temporada otoño/invierno, en las que destacan la creatividad, el color y la innovación en materiales.

Además, se ha celebrado la primera edición de Bisutex Talents, un espacio destinado a impulsar a jóvenes diseñadores y nuevas marcas emergentes del sector, con las propuestas de Triztriz y Loreta Pandereta como ganadoras.

MOMAD, moda, calzado y accesorios con proyección internacional

MOMAD completa la convocatoria con más de 300 marcas de moda, calzado y accesorios, confirmándose como la gran plataforma comercial del sector en España. El pabellón 10 reúne a fabricantes, diseñadores y marcas internacionales que presentan sus colecciones de otoño/invierno, en las que la sostenibilidad, la innovación textil y las nuevas tendencias de consumo tienen un papel protagonista.

En esta edición, el Salón destaca también su carácter diferencial con la Boutique Consciente, un espacio dedicado a proyectos de moda ética y sostenible, y con la celebración de la Pasarela MOMAD, que acogerá durante estas jornadas desfiles, y presentaciones de firmas destacadas. Además, el programa de actividades incluye charlas, encuentros diseñados para generar sinergias y oportunidades de negocio entre profesionales del sector.

Intergift, Bisutex y MOMAD permanecerán abiertos hasta el sábado 13 de septiembre, mientras que Madridjoya cerrará sus puertas el domingo 14. De este modo, los salones se consolidan como una cita imprescindible para la dinamización comercial, la generación de contactos profesionales y la proyección internacional de las marcas participantes.