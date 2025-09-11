Comunidad

Madrid creará la Línea Abierta por la Eficiencia para mejorar la gestión de los servicios públicos

La Comunidad de Madrid creará la Línea Abierta por la Eficiencia, una nueva iniciativa para mejorar la gestión de los servicios públicos recogiendo propuestas de sus empleados. Esta Línea se desarrollará en los próximos meses para su puesta en marcha a partir del próximo año 2026.

Este canal se articulará como un espacio autónomo dentro del portal corporativo de la Comunidad de Madrid, al que podrán acceder los trabajadores públicos para presentar sus sugerencias de mejora, que se tramitarán de manera íntegramente electrónica.

Así, podrán proponer sus ideas para mejorar y optimizar los servicios a la ciudadanía, en aspectos como la simplificación regulatoria, la eliminación de cargas administrativas para ciudadanos y empresas, o una mayor eficacia y eficiencia en la gestión administrativa y de los fondos públicos.

Todas las iniciativas recibidas serán valoradas por un comité de expertos y los autores de aquellas que sean aceptadas y aplicadas recibirán un reconocimiento público. Asimismo, les servirá para avanzar en la carrera profesional, aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno.

