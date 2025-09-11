Aprobada la urbanización del mirador del parque de la Cornisa del paseo de la Dirección (Tetuán)

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el contrato para la urbanización del mirador del parque de la Cornisa del paseo de la Dirección. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno.

La zona en la que se va a actuar, de 20.440 m2, es uno de los siete tramos pendientes de reurbanizar de este parque del distrito de Tetuán. Otro de ellos, el comprendido entre las calles de Blanco Argibay y Boch está actualmente en ejecución, mientras que en los cinco restantes se intervendrá de manera sucesiva a lo largo del mandato. Los trabajos, que serán ejecutados por el Área de Obras y Equipamientos, suponen una inversión de 1,6 millones de euros.

La finalidad de la intervención es mejorar de manera global tanto la accesibilidad como la funcionalidad del ámbito, además de la imagen urbana y la calidad ambiental. En este sentido, el proyecto incluye la plantación de 47 nuevos árboles, así como abundante vegetación arbustiva e hidrosiembra. Asimismo, se conectará el paseo de la Dirección con el parque de Agustín Rodríguez Sahagún por diferentes accesos, al tiempo que se generará una porosidad hacia la ciudad que en la actualidad no existe, ya que no hay entradas directas, por lo que el parque actúa de barrera.

El proyecto contempla una serie de caminos interconectados que se adapten al terreno y creen entre ellos zonas estanciales que hagan de la zona un lugar de encuentro y no solo de paso. Uno de los aspectos más destacados de la obra será hacer el parque apto para usuarios con movilidad reducida, para lo cual se crearán recorridos acondicionados según la normativa vigente, dando como resultado un camino principal accesible que recorrerá todo el parque de manera longitudinal.

El espacio contará con una explanada de patinaje con resaltes que podrán funcionar como banco-mirador. Además, aprovechando la pendiente con la que cuenta el terreno, se ha diseñado un muro de escalada de cuatro metros de altura en la parte central del parque. También en la zona central, se creará una lámina de agua con chorros.

A todo ello, se sumará la puesta en valor del Canal Bajo, una infraestructura hidráulica del Canal de Isabel II de mediados del siglo XIX que discurre por este espacio. Por un lado, se rehabilitarán las zonas no enterradas, actualmente tapadas por la vegetación, para integrarlas en el parque y, por otro, se instalará cartelería que recuerde su historia.

Urbanización del ámbito del paseo de la Dirección

Esta actuación forma parte de los trabajos de urbanización del ámbito del paseo de la Dirección que el Ayuntamiento viene acometiendo desde 2019 y cuya inversión asciende a 4,4 millones de euros. En concreto, hasta el momento se han ejecutado obras por importe de 1,8 millones de euros y en la actualidad, se están desarrollando actuaciones por valor de otros 2,6 millones de euros.

Además, está previsto que entre este año y el próximo se inicien otras obras por valor de 6,3 millones de euros. En total, los trabajos de urbanización del ámbito del paseo de la Dirección supondrán una inversión de 10,7 millones de euros.