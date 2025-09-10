El Ayuntamiento de Madrid invierte más de 100 millones de euros en la ‘vuelta al cole’ del curso 2025-2026

El Ayuntamiento de Madrid supera este año por primera vez los 100 millones de euros de inversión en la ‘vuelta al cole’. En concreto, el Consistorio madrileño invertirá este curso escolar 2025-2026 un total de 102 millones de euros, una cifra histórica con la que financiará las 76 escuelas infantiles municipales, el incremento presupuestario de la beca infantil plus, diferentes programas de conciliación, de apoyo socioeducativo o de prevención del absentismo y obras de mantenimiento en los centros.

Así, el presupuesto se incrementa en 6 millones de euros con respecto al curso anterior (un 6 % más), tal como ha informado hoy el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en su visita a la Escuela Infantil Municipal José Gómez Gil con motivo del inicio del curso académico, en la que ha estado acompañado por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y por el concejal de Villa de Vallecas, Carlos González Pereira.

Durante la visita, el alcalde ha señalado que “la conciliación es uno de los elementos fundamentales para poder mejorar la calidad de vida y aumentar la natalidad». En este sentido, las escuelas municipales, que cuentan «con el presupuesto más alto que se ha destinado en la historia del Ayuntamiento», son imprescindibles para «facilitar la vida de las familias», recordando la apertura de dos nuevas escuelas infantiles que abrirán sus puertas en los distritos de Centro y Salamanca en 2026.

El Consistorio pone a disposición de las familias madrileñas un total de 8.692 plazas en los 76 centros que componen la Red Municipal de Escuelas Infantiles, en las que trabajan en torno a 1.500 profesionales. En ellas, se incluyen las 74 nuevas plazas que aportará la escuela infantil situada en el edificio multifuncional de la calle Fúcar, en el distrito de Centro, que se inaugurará el próximo mes de enero. Además, tal como anunció el lunes el alcalde en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, en septiembre de 2026 se pondrá en marcha otra escuela infantil en el edificio multifuncional de la calle Francisco Remiro, en el distrito de Salamanca, que contará con 66 plazas.

Estas nuevas escuelas se sumarán a las ocho que se han puesto en funcionamiento desde que gobierna Almeida, mediante una inversión de 26 millones de euros. Todas ellas han aportado 900 nuevas plazas a la red municipal, que seguirá creciendo a través del Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029 y que incluye el compromiso del Ayuntamiento de alcanzar los 80 centros de escolarización de 0 a 3 años. Para ello, se construirán una nueva escuela en Usera, otra en Retiro y una más en un tercer distrito por determinar.

El Consistorio, a través de los 21 distritos, asignará este curso 59,8 millones de euros al funcionamiento de las 76 escuelas infantiles municipales, recursos con los que no solo fomenta la escolarización temprana de los menores, sino que se facilita a las familias la conciliación de la vida personal y laboral. Asimismo, el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad destina 2,5 millones de euros adicionales a equipamiento de estos centros, diferentes programas que se desarrollan en ellos y al convenio suscrito con la Comunidad de Madrid para dotar a las escuelas de equipos de orientación educativa y psicopedagógica que se encargan de la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.

Más presupuesto y adelanto del pago de la beca infantil plus

Este curso 2025-2026 se estrena la beca infantil plus, una evolución de la beca infantil que el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha en el curso 2019-2020 para apoyar en el pago de la matrícula, el comedor y las mensualidades a familias con menores de 0 a 3 años escolarizados en centros privados. Tal como establece el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación, el presupuesto de la beca aumenta este año escolar un 21 % con respecto al anterior, pasando de 4,2 a 5,1 millones de euros. En los próximos cursos, la partida económica destinada a esta ayuda se incrementará de forma progresiva hasta alcanzar los 8 millones de euros en el año académico 2028-2029.

Por otro lado, la convocatoria de la beca infantil plus para el curso 2025-2026 contempla una importante novedad: una mejora en el proceso de pago que permitirá que las familias reciban la ayuda cada dos meses y no al término del curso escolar, evitando así que tengan que anticipar el dinero. Para ello, el Consistorio ha contratado a una entidad colaboradora que agilizará estas gestiones. Cada familia recibirá una aportación de 118, 220 o 385 euros mensuales en función de la renta per cápita anual de la unidad familiar de los beneficiarios, establecida en un máximo de 30.000 euros.

Programas de refuerzo educativo y prevención del absentismo

Con el comienzo del curso escolar, desde el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad se ponen en marcha diferentes programas ligados a la actividad educativa:

Programa de Absentismo. Dirigido a prevenir y controlar el absentismo escolar de menores en las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y, con carácter preventivo, Educación Infantil. El coste de 2026 asciende a 2,4 millones de euros.

Programa ‘Quedamos al salir de clase’. Recurso socioeducativo que se desarrolla en las instalaciones de 16 colegios en horario extraescolar, al término de la actividad lectiva, dedicado a proporcionar apoyo a las familias con servicios de refuerzo escolar, actividades, deporte y merienda para niños de 3 a 12 años. Se ofrecen un total de 640 plazas y tiene asociado un presupuesto de 2 millones de euros en 2026.

Centros de día infantiles de Cruz Roja. El Ayuntamiento de Madrid financia, a través de un convenio de colaboración con Cruz Roja, 30 centros de día infantiles que se desarrollan en colegios y que ofrecen atención socioeducativa en horario extraescolar en colegios de la ciudad a 1.200 menores. La aportación económica municipal es de 2,7 millones de euros.

Programa ‘Madrid, un libro abierto’. Programa educativo organizado en diversos bloques temáticos (naturaleza, recorridos históricos, museos, actividades deportivas y de la salud, etc.) y formado por cerca de cien actividades complementarias al currículo escolar. El coste de esta iniciativa es de 2 millones de euros este curso.

Programa de apoyo psicoeducativo. Intervención psicológica con menores y sus familias que presentan desajustes emocionales que dificultan su integración adecuada al sistema educativo y que derivan en conductas de fracaso o absentismo escolar. La inversión estimada para el curso 2025-2026 alcanza los 455.000 euros.

Programa de apoyo y refuerzo educativo. Dirigido a alumnado de primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria, con el objetivo de facilitarle ayuda extraescolar para alcanzar las competencias curriculares exigidas en las materias de matemáticas, lengua castellana y literatura e inglés. Tiene un presupuesto de 198.000 euros, cofinanciado por el Plan SURES.

Escuelas de arte dramático y música y danza. Ambas de carácter En la primera se imparte formación a menores a partir de seis años, jóvenes y adultos. Este curso se han ofrecido 130 plazas para niños de entre 6 y 12 años. La segunda de estas escuelas propone un itinerario pedagógico continuado y alternativo a los estudios profesionales que ofrecen los conservatorios. En el curso 2025-2026, ya se han matriculado cerca de 6.000 menores de entre 4 y 12 años. El Ayuntamiento de Madrid realiza un desembolso de 2 millones de euros para financiar estas plazas.

Por su parte, el Área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias pondrá a disposición de los centros los agentes tutores de la Policía Municipal, sección especializada en la protección de los menores. Los 265 policías que integran esta sección, un mínimo de 12 por cada comisaría integral de distrito (CID), trabajan en coordinación con la comunidad educativa para proteger a niños y adolescentes ante situaciones de acoso escolar, ciberacoso, consumo de alcohol y drogas y violencia de género a través de charlas y otras actividades de sensibilización. Además, se encargan del control de los accesos a los centros escolares.

Obras en centros y mejora de los accesos

En materia de conservación de las instalaciones educativas, el Ayuntamiento de Madrid, a través de los distritos, también ha realizado este año un importante esfuerzo inversor con 23 millones de euros dedicados a acometer obras en 222 colegios públicos y escuelas infantiles. Han comprendido actuaciones de mantenimiento, mejoras relacionadas con la eficiencia energética y la accesibilidad y la instalación de elementos como toldos y pérgolas, entre otras.

En paralelo, el Área de Obras y Equipamientos continúa desarrollando el programa de mejora de accesos a centros educativos puesto en marcha en 2020 con el objetivo de lograr una entrada segura a colegios y escuelas infantiles mediante actuaciones que faciliten la accesibilidad y mejoren la seguridad vial del entorno, así como su calidad ambiental. En lo que va de mandato, se han mejorado 70 entornos y en la actualidad se está trabajando en otros 13. Desde la puesta en marcha del programa de mejora, se ha intervenido en 357 entornos escolares de toda la ciudad.