Madrid recibe a Cleopatra con una exposición inmersiva única

El espacio MAD (Madrid Artes Digitales) Centro de Experiencias Inmersivas acoge a partir del 12 de septiembre Cleopatra, una experiencia inmersiva que transporta al público al corazón del Egipto helenístico para redescubrir a una de las mujeres más fascinantes de la historia global.

Despues del éxito internacional de anteriores producciones como Tutankamón, Los últimos días de Pompeya y La leyenda del Titanic, MAD ha visitado 12 países de 4 continentes y ha superado ya los 3 millones de espectadores. En otoño se prepara para acoger su propuesta más ambiciosa hasta la fecha, una exposición ambientada en el siglo I a.C. que explora la vida de Cleopatra, la última gran reina del Antiguo Egipto a través de recreaciones escénicas, proyecciones envolventes, realidad virtual y, por primera vez, tecnología holográfica.

Este nuevo proyecto es más que una mera exposición, sino una creación original que muestra una travesía multisensorial por el Egipto ptolemaico e invita a descubrir a Cleopatra como estratega política, figura divina y mujer clave en la historia del poder. La narrativa también se centra en otras dos figuras fundamentales en la vida de Cleopatra como son Julio Cesar y Marco Antonio.

La experiencia se estructura en cuatro momentos únicos: recreaciones escénicas, con escenografía, réplicas y artefactos del siglo I a.C., acompañadas de paneles informativos; proyecciones envolventes en 360º, que relatan su historia desde la coronación hasta su fallecimiento, incluyendo su papel como Isis encarnada, científica, aliada política y figura legendaria; recorrido por el metaverso, para explorar lugares clave como las catacumbas ptolemaicas, el oasis de Siwa, su alcoba privada y el campamento militar durante la batalla de Accio; y experiencia con hologramas, para revivir momentos decisivos de la dinastía ptolemaica y reinterpreta la figura de Cleopatra como niña, reina, madre, amante y mito.

Cuándo

Martes a domingos. A partir 12 de septiembre. Entradas a la ventas hasta 2 de noviembre

Horarios

Martes, miércoles, jueves y domingos: 10:00 – 21:00 h

Viernes y sábados: 10:00 – 22:00 h

Precio

Adulto (+ 18 años) : desde 23,40 €

: desde 23,40 € Senior (+ 65 años) : desde 20,40 €

: desde 20,40 € Niños (3-13 años): desde 16,40 €

desde 16,40 € Family pack (+3 personas): desde 16,40 €

desde 16,40 € Colectivos especiales (carné joven; familia numerosa; desempleados; personas con discapacidad): desde 13,40 €