Ciencia y tecnologíaComunidadGastronomíaNoticias

Madrid desarrolla fórmulas culinarias innovadoras y saludables: desde queso untable de kéfir hasta bebida de raíz de la planta de regaliz

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid está desarrollando fórmulas culinarias innovadoras para obtener alimentos más saludables, a partir de productos locales y de temporada. Con este objetivo, los expertos del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario de la Comunidad de Madrid (IMIDRA), reformulan los ingredientes y las técnicas de cocina para mejorar su contenido nutricional.

Este proyecto, denominado Reformula Salud, quiere también mantener el sabor original. Como ejemplo, a partir del kéfir de leche, los expertos del Centro de Innovación Gastronómica han producido un queso untable, sin sal, muy bajo en grasas y con probióticos naturales. Además, han logrado quesos madurados, que conservan beneficios de esta bebida fermentada, además de otro helado saludable con miel y nueces.

Por otra parte, han investigado con palodul o raíz de la planta de regaliz, que posee propiedades antiinflamatorias y digestivas. A través de un proceso de alta temperatura y presión, se está elaborando una bebida semejante a la kombucha, con su extracto, vitamina B12 y kéfir de agua, que contiene los azúcares naturales y probióticos.

Otra línea de trabajo se enfoca en grupos de población con necesidades específicas, como personas mayores o en riesgo por enfermedad. Para ellos se busca una alimentación agradable, además de saludable. De este modo, se intenta potenciar sabores y sensaciones como el ácido, el dulce o la astringencia para estimular los receptores del sabor, que en algunos casos están deteriorados, así como mejorar la textura para hacerla más adecuada. En este sentido, se están elaborando dulces, postres y repostería con castañas naturales y asadas, y con harina de castañas deshidratadas.

Reformula Salud también ha querido involucrar al consumidor madrileño, mediante un estudio de mercado con voluntarios que ha permitido averiguar las preferencias, necesidades y dificultades que se encuentran para mantener una alimentación saludable. Además, muchos de los productos y prototipos creados se han probado con ellos para comprobar su aceptación.

Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.

Subscribe

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

El motorista fallecido el sábado era agente de...

Arranca este lunes el curso para 656.556 alumnos...

Madrid comienza el curso con un mínimo histórico...

Nuevos cortes de luz afectan a Madrid y...

Piden 13 años de cárcel para un acusado...

El Mercado de Productores regresa este domingo 7...

Madrid destinará 53 millones de euros al mantenimiento...

Los hospitales Severo Ochoa y La Paz se...

El fútbol americano toma este domingo el centro...

Trancas, Barrancas y Marron (‘El Hormiguero’) dan el...

Comentarios