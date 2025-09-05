Puente de Vallecas y de Usera colaborarán en el II Torneo de fútbol solidario DiscapRayo

Las juntas municipales de Puente de Vallecas y de Usera colaboran un año más en la organización del II Torneo de fútbol solidario DiscapRayo en cuya presentación han participado este mediodía la titular del Área Delegada de Deporte y concejala de Usera, Sonia Cea, y el concejal de Puente de Vallecas, Ángel Niño. Tras el éxito de su primera edición, se da así continuidad a este torneo que tiene como objetivo lograr la plena integración de las personas con discapacidad que son aficionadas al deporte.

Impulsado por la Peña de Fútbol DiscapRayo y la Asociación Deportiva y Cultural ADC San Fermín, el torneo se celebrará el próximo 20 de septiembre en la Instalación Deportiva Básica Parque Lineal del Manzanares, actual campo de juego del equipo de fútbol de la asociación.

Este campeonato se celebra gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre la peña de fútbol y la Asociación de Veteranos del Rayo Vallecano, cuyos integrantes participarán junto a un equipo de jugadores veteranos de la Federación Madrileña de Fútbol y otro integrado por concejales y diputados autonómicos. En esta segunda convocatoria, de nuevo, la Asociación Deportiva Cultural San Fermín realizará una exhibición de su equipo Genuine, compuesto por deportistas con discapacidad intelectual.

Para presenciar este torneo benéfico, se ha establecido un precio simbólico de cinco euros y durante su celebración se realizarán varios sorteos entre los asistentes, con camisetas firmadas por jugadores del Rayo Vallecano y otras sorpresas. Los fondos recaudados se destinarán a la ayuda para la mejora de la inclusión en el deporte y accesibilidad de las personas con discapacidad.