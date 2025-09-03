Las obras de consolidación de la peatonalización en el entorno del Mercado de Tirso de Molina (Latina) concluirán antes de final de año

La delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, acompañada por el concejal de Latina, Alberto González, ha visitado esta mañana los trabajos que el Ayuntamiento está llevando a cabo para consolidar la peatonalización del entorno del Mercado de Tirso de Molina. La intervención supondrá una mejora de la calidad ambiental y una mayor accesibilidad.

El proyecto, que supone una inversión de 783.000 euros y finalizará antes de que concluya este año, se desarrolla en tres tramos: la calle de Doña Urraca (entre Caramuel y Saavedra Fajardo), la calle de Laín Calvo (entre el Paseo de Extremadura y la calle de Doña Urraca) y la travesía de la plaza Huarte de San Juan, que conecta Doña Urraca con Doña Berenguela. En total, la superficie de actuación es de 2.315 m2.

Estas calles del distrito de Latina ya estaban peatonalizadas provisionalmente, pero ahora se eliminarán los bordillos y la diferenciación de altura entre aceras y calzada, por lo que se convertirán en plataformas únicas adoquinadas. Para ello, además de la renovación del pavimento, se ejecutará una nueva red de absorberos y rejillas de captación de aguas pluviales para adaptarlo a la nueva configuración de las calles.

Otra de las mejoras más relevantes será la introducción de nueva vegetación. En este sentido, se plantarán 24 árboles y casi 1.000 arbustos, todos ellos dotados de una nueva red de riego automática. La transformación urbana se completará con la instalación de nuevo mobiliario, como bancos, papeleras y señalización vertical. Asimismo, se sustituirá el alumbrado por luminarias LED de alta eficiencia energética.

Obras de peatonalización en toda la ciudad

Desde el año 2019 el Área de Obras y Equipamientos ha ejecutado trabajos de peatonalización en 16 espacios de la ciudad. Se trata de la Puerta del Sol y su entorno, entorno de la plaza Mayor de Villaverde, entorno del Mercado Guillermo de Osma (Arganzuela), plaza Islas Azores y su entorno (Fuencarral-El Pardo), calle Condesa Vega del Pozo (Vicálvaro), plaza de Olavide y su entorno (Chamberí), calle Alcañiz junto a la M-11 (Barajas), calle Manzana (Centro), galería de Vallehermoso (Chamberí), calle Dora (Carabanchel), calles Recoletos y Cid (Salamanca), entorno del Mercado de Numancia (Puente de Vallecas), antiguo túnel del camino del Pozo del Tío Raimundo (Villa de Vallecas), calle Murcia entre Méndez Álvaro y Rafael de Riego (Arganzuela), calle Gil de Ontañón (Ciudad Lineal) y calle Laguna (Carabanchel). En todas estas actuaciones, que suman más de 57.700 m2, se han plantado más de 360 nuevos árboles.

Asimismo, en la actualidad, se están ejecutando obras de peatonalización en otros nueve espacios: diversas calles del itinerario entre la plaza del Hidrógeno y Madrid Río (Usera), casco histórico de Hortaleza, calle Tenerife (Tetuán), calles Urola y Genil (Chamartín), entorno del Mercado de Tirso de Molina (Latina), calle Misterios (Ciudad Lineal),calle Oberón (Moratalaz), calle Ángel Ganivet (Retiro), calle Hernández Iglesias (Ciudad Lineal). Estas remodelaciones abarcan una superficie de más de 33.900 m2 y supondrán la plantación de 90 nuevos árboles.