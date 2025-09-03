Más de 6.000 espectadores asisten al cine de verano de Hortaleza en diferentes parques

El concejal de Hortaleza, David Pérez, ha hecho hoy balance del cine de verano del distrito que, a falta de seis sesiones para finalizar la temporada, se despide con unos “excelentes datos de participación” en el nuevo formato puesto en marcha por la junta municipal para acercar esta actividad a los barrios. Del 27 de junio al 30 de agosto, más de 6.000 espectadores han disfrutado de las 20 películas proyectadas cada viernes y sábado, aunque el cine finaliza el próximo 13 de septiembre.

Pérez ha destacado “la gran acogida de los vecinos de este cine de verano itinerante”, recordando el compromiso de la Junta Municipal de Hortaleza con la cultura abierta “a través de iniciativas y propuestas de calidad, plurales y cercanas para disfrutar en familia”.

Por primera vez, el cine de verano de Hortaleza se ha proyectado en seis ubicaciones diferentes: parque Villa Rosa-Paco Caño, parque de los Guardias Civiles David Pérez y Miguel Ángel González, avenida de Juan Antonio Samaranch, 1 (Valdebebas), parque de la Huerta de la Salud, parque de Alfredo Kraus y parque de Sanchinarro.

Todavía quedan seis sesiones durante este mes —4, 5, 6, 11, 12 y 13 de septiembre— en las que las proyecciones se adelantan a las 21:30 horas para adaptarse a la reducción de horas de luz.

Se puede consultar la programación completa en el siguiente enlace