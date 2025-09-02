BarajasDeportesDistritos

Vuelven los cursos de golf, pádel y tenis a Barajas para que los peques disfruten a lo grande

Gacetín Madrid

Si tienes peques en casa a los que les encanta moverse, desde hoy, y hasta el 12 de septiembre, está abierto el plazo de inscripción para los cursos deportivos gratuitos que organiza la Junta Municipal de Barajas para la temporada 2025/26. Una oportunidad perfecta para que niñas y niño descubran o sigan practicando deporte en un ambiente cercano y divertido.

Como otros años, durante la temporada 2025/26 se ofrecen tres modalidades: golf, tenis y pádel, con un total de 20 plazas (10 para golf, 5 para tenis y 5 para pádel).

¿Quién puede apuntarse?

La inscripción en los mismos es gratuita y, cada peque se puede apuntar a una de las tres actividades propuestas, siempre y cuando esté empadronado o escolarizado en el distrito.

Las edades de los niños y niñas deberán ser entre los 7 y los 12 años (cumplidos en la fecha de comienzo del turno solicitado) para tenis y pádel y, entre los 7 y 14 años para la actividad de golf. En el caso de los cursos de tenis, será necesario llevar raqueta, así como pala a los de pádel.

Los cursos se realizarán en el Club de Golf Olivar de la Hinojosa ubicado la avenida de Dublín, s/n (Campo de las Naciones).

Dónde y cuándo

Las clases se impartirán de octubre de 2025 a junio de 2026 en el Club de Golf Olivar de la Hinojosa (Campo de las Naciones en avenida de Dublín, s/n).

  • Golf: sábados de 15:30 a 16:30 h.
  • Tenis y pádel: el horario se confirmará tras una prueba de nivel donde se decidirá en qué grupo va cada alumno.

Sorteo y listas

Si hubiese más solicitudes que plazas, se hará un sorteo público que se celebrará el día 17 de septiembre de 2025 a las 10 horas en la Unidad de Deportes del Distrito de Barajas.

Las listas de admitidos estarán disponibles en la Junta Municipal de Barajas a partir del 22 de septiembre de 2025 a las 17:00 h.

Cómo inscribirse

La inscripción se deberá hacer online en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid en el enlace Cursos gratuitos de golf, tenis y pádel 2025-2026 – Gestiones y Trámites (madrid.es). Si quieres más información, puedes llamar al 915 886 047 o escribir a bar.deportes@madrid.es.

Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.

Subscribe

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Tres detenidos en Madrid con una pistola en...

Inician una recogida de firmas ante el ruido...

Empieza el curso en las bibliotecas municipales de...

Colectivos de Arganzuela se manifiestan este jueves «en...

EMVS finaliza las obras de Cañaveral 9 con...

Prohibida la manifestación convocada por Vox frente al...

El PSOE denuncia falta de plazas escolares y...

Rescatados 6 niños enfermos y hambrientos en un...

Los vecinos de Carabanchel estrenan una renovada Plaza...

Detenidos la dueña y el encargado de un...

Comentarios