Vuelven los cursos de golf, pádel y tenis a Barajas para que los peques disfruten a lo grande

Si tienes peques en casa a los que les encanta moverse, desde hoy, y hasta el 12 de septiembre, está abierto el plazo de inscripción para los cursos deportivos gratuitos que organiza la Junta Municipal de Barajas para la temporada 2025/26. Una oportunidad perfecta para que niñas y niño descubran o sigan practicando deporte en un ambiente cercano y divertido.

Como otros años, durante la temporada 2025/26 se ofrecen tres modalidades: golf, tenis y pádel, con un total de 20 plazas (10 para golf, 5 para tenis y 5 para pádel).

¿Quién puede apuntarse?

La inscripción en los mismos es gratuita y, cada peque se puede apuntar a una de las tres actividades propuestas, siempre y cuando esté empadronado o escolarizado en el distrito.

Las edades de los niños y niñas deberán ser entre los 7 y los 12 años (cumplidos en la fecha de comienzo del turno solicitado) para tenis y pádel y, entre los 7 y 14 años para la actividad de golf. En el caso de los cursos de tenis, será necesario llevar raqueta, así como pala a los de pádel.

Los cursos se realizarán en el Club de Golf Olivar de la Hinojosa ubicado la avenida de Dublín, s/n (Campo de las Naciones).

Dónde y cuándo

Las clases se impartirán de octubre de 2025 a junio de 2026 en el Club de Golf Olivar de la Hinojosa (Campo de las Naciones en avenida de Dublín, s/n).

Golf: sábados de 15:30 a 16:30 h.

Tenis y pádel: el horario se confirmará tras una prueba de nivel donde se decidirá en qué grupo va cada alumno.

Sorteo y listas

Si hubiese más solicitudes que plazas, se hará un sorteo público que se celebrará el día 17 de septiembre de 2025 a las 10 horas en la Unidad de Deportes del Distrito de Barajas.

Las listas de admitidos estarán disponibles en la Junta Municipal de Barajas a partir del 22 de septiembre de 2025 a las 17:00 h.

Cómo inscribirse

La inscripción se deberá hacer online en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid en el enlace Cursos gratuitos de golf, tenis y pádel 2025-2026 – Gestiones y Trámites (madrid.es). Si quieres más información, puedes llamar al 915 886 047 o escribir a bar.deportes@madrid.es.