Empieza el curso en las bibliotecas municipales de Chamartín

Ya estamos en el inicio de un nuevo curso y las bibliotecas municipales del distrito son un perfecto aliado para acceder a material de lectura, espacios en silencio para concentrarse y actividades por las mañanas y las tardes para seguir aprendiendo y disfrutar la lectura con los vecinos.

Biblioteca Dámaso Alonso

El centro de la calle de Manuel Ferrero, 1, abre de lunes a viernes de 8:30 a 21:00 h (hasta el 15 de septiembre cierra a las 20:00 h por el horario de verano).

Este mes de septiembre vuelve la actividad a la biblioteca con propuestas literarias como las obras del Autor del Mes, Rafael Chirbes, creador de historias como Mimoun, finalista del Premio Herralde, y de Crematorio y En la orilla, que retratan la sociedad española de la posguerra hasta nuestros días y le valieron el Premio Nacional de Narrativa.

Además, en los centros de interés encontrarás recomendaciones sobre el poeta de la Generación del 50 Ángel González, en conmemoración del centenario de su nacimiento, así como novelas sobre el siglo pasado bajo el título ‘Mete en tu maleta el siglo XX’.

Biblioteca Francisco Ibáñez

En la calle Mantuano, 51, junto al Centro Cultural Nicolás Salmerón, la biblioteca municipal Francisco Ibáñez abre sus puertas de lunes a viernes de 8:30 a 21:00 h (hasta el 15 de septiembre cierra a las 20:00 h por el horario de verano).

El curso escolar vuelve lleno de actividades. El 26 de septiembre, Ángel L. Díez Siles presenta Complot en casa. Una novela ingeniosa en la que el autor cuenta qué sucede cuando un escritor de éxito se queda sin ideas, su mujer decide fingir su secuestro y todo se convierte en un desastre cuidadosamente orquestado.

Además, si en septiembre tienes como propósito mejorar tu inglés, está abierta la inscripción a los talleres online ‘Remedial English’ los martes de 18:00 a 19:00 h para los niveles A2 y B1 con prácticas orales intensivas en grupo, y el club de lectura en inglés, a partir del nivel B2, que quedarán los martes de 19:00 a 20:00 h. Se imparte semanalmente vía video conferencia.

Cuentacuentos

Para los peques de la casa, vuelven los cuentacuentos infantiles por las tardes. El miércoles 10, a las 17:30 h, Alicia Cuenteando relatará los Cuentos en la granja en la biblioteca Dámaso Alonso, y el jueves 25 a las 18:00 h en la biblioteca Francisco Ibáñez. Descubrirán una serie de relatos clásicos y modernos pensados para los pequeños lectores de 3 a 6 años.

Vuelven los clubs de lectura

El CSIC y las bibliotecas del Ayuntamiento se unen en el club de lectura ‘Entre líneas y ciencia’ que se realizará en el centro de Chamartín. Arranca el día 9 de octubre con la obra La salud Planetaria, la propuesta de noviembre, el día 6, es El cerebro en movimiento, y finalmente, el 11 de diciembre, leerán Inteligencia artificial y medicina. Cada cita se realizará a las 11:00 h.

También está abierto el plazo para inscribirse al club de lectura de Chamartín ‘Grandes Amigos’ con el que podrás disfrutar de la lectura fortaleciendo la red vecinal. La primera sesión será el viernes 3 de octubre de 11:00 a 12:30 h. La sala está coordinada por voluntarios de la Fundación Grandes Amigos.

Y un clásico de las bibliotecas madrileñas empieza también en octubre su 16ª edición. El Club de los Gatos ya tiene abierto el plazo de inscripción para sus tres salas virtuales. La sala de mañana ‘Octubre negro’ adentra en suspenses y thrillers. En la sala de tarde ‘Siguiendo el hilo’ las lecturas girarán sobre el mundo de la moda, y en la sala autogestionada, ‘Lo más de lo más’ incluirán las novedades literarias.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 23 de septiembre.