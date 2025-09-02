Rescatados 6 niños enfermos y hambrientos en un piso inhabitable de Puente de Vallecas (Madrid)

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a un padre de 37 años de edad y a una madre de 43 años, ambos de origen español, tras intentar fugarse con sus seis hijos menores de los que la Comunidad de Madrid les había retirado la tutela y días antes de que la medida se ejecutara.

Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado miércoles, 27 de agosto, en el distrito de Puente de Vallecas. Una chica joven alertó a la Policía exponiendo que sus padres planeaban para finales de mes o principios de septiembre llevarse a sus seis hermanos menores, tres niños y tres niñas de entre 4 y 15 años de edad, para evitar que se los quitaran los Servicios Sociales, algo corroborado por una prima de los niños.

El Área de Protección a la Infancia de la Comunidad de Madrid había retirado la tutela, aunque faltaba la ejecución de la medida que iba a ser efectiva en días, ante la malnutrición de los pequeños y la total falta de higiene en el domicilio familiar y en los niños, lo que les había provocado enfermedades.

Con todo ello, agentes de la Comisaría Integral de Distrito (CID) de Puente de Vallecas acudieron al piso. Aunque inicialmente no les quisieron abrir, finalmente les dejaron pasar: encontraron a los niños sucios y contagiados por una enfermedad bacteriana que les generaba erosiones en la piel, heridas que estaban sin curar.

El aire en la vivienda donde residían estaba cargado de un fuerte olor a tabaco y pesticidas. En todas las habitaciones había basura y los muebles estaban rotos, los menores dormían hacinados en colchonetas mugrientas en el suelo del salón y en el frigorífico solamente encontraron alimentos caducados o podridos, con las baldas muy sucias. La bañera estaba impracticable: rota y con gran suciedad.

Al preguntarles, los menores les expusieron que estaban hambrientos y que apenas habían comido. Con todo ello, los dos progenitores fueron detenidos acusados de los presuntos delitos de desamparo y abandono de menores mientras que los menores, muy hambrientos, fueron asistidos por sanitarios del SAMUR-Protección Civil, trasladados al Hospital Niño Jesús para curar sus heridas y llevados finalmente a un centro de acogida de la Comunidad de Madrid.