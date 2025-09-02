Regresa el Tren del Vino desde Madrid con visitas guiadas

¿Buscas un plan que combine cultura, gastronomía y enología? ¡Pues con Cercanías y el Tren del Vino lo tienes! España es uno de los mayores productores de vino del mundo y el turismo enológico una de las propuestas más divertidas y curiosas para conocer nuestra geografía y nuestros productos locales.

La Comunidad de Madrid también cuenta con sus propios vinos, ¿los conoces? Súbete al tren de Cercanías Madrid y disfruta de algunos de los mejores vinos de la zona. En el viaje podrás visitar hasta tres bodegas diferentes, donde realizarás una visita guiada y una cata de sus vinos en cada una de ellas. ¡Todo un lujo!

Si buscas un plan divertido con familia o amigos mientras disfruta de una jornada de enoturismo, sin duda este es tu tren. Aprovecha el Combinado de la Ruta del Vino y Cercanías y preocúpate solo de disfrutar.

El viaje incluye:

Viaje en tren de ida y regreso desde la estación de Atocha Cercanías hasta la estación de Aranjuez.

Acompañamiento por parte del personal de Cercanías Madrid en la ida y el regreso.

Desplazamiento en autobús a Colmenar de Oreja y a las distintas bodegas.

Visita guiada con cata en cada una de ellas, dos por la mañana y una por la tarde.

Precios:

Precio billete combinado: 35 €

No disponible para grupos.

Puntos de venta:

Compra exclusiva online en esta página, hasta las 00:00 horas del domingo anterior al jueves de cada actividad. Con el localizador, podrás obtener en las máquinas autoventa y las taquillas de las estaciones de Cercanías Madrid el billete válido para viajar.

Periodo de la oferta:

Se llevará a cabo los días:

11 de septiembre de 2025 9 de octubre de 2025 13 de noviembre de 2025



Programa:

09:42 h. Salida del tren desde la estación de Atocha Cercanías con dirección a Aranjuez (tiempo aproximado del viaje: 45 min.). Los viajeros deberán estar 15 minutos antes de la salida del tren junto al control de acceso de trenes de Media Distancia Convencional del vestíbulo de la estación de Atocha Cercanías.

Salida del tren desde la estación de Atocha Cercanías con dirección a Aranjuez (tiempo aproximado del viaje: 45 min.). Los viajeros deberán estar 15 minutos antes de la salida del tren junto al control de acceso de trenes de Media Distancia Convencional del vestíbulo de la estación de Atocha Cercanías. 10:30 h. Recogida en la estación de Aranjuez para poner rumbo en autobús al municipio de Colmenar de Oreja, acompañados por personal del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.

Recogida en la estación de Aranjuez para poner rumbo en autobús al municipio de Colmenar de Oreja, acompañados por personal del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja. Visita de mañana a dos bodegas : 11:15 h. Visita 1: Bodega Jesús Díaz. Bodega familiar ubicada en un antiguo convento de franciscanos que comercializa vino blanco, tinto, rosado y vino espumoso de forma tradicional desde 1898. Recorrido por su cueva centenaria, observando las tinajas existentes y donde reposan sus vinos, y por la sala de barricas, para posteriormente llevar a cabo una cata con dos de sus vinos, maridados con patatas, picos y queso de la zona. Finalizará a las 12:45 h. 13:00 h. Visita 2: Bodega Peral. Visita a bodega urbana del primer tercio del siglo XIX. Está ubicada en el centro del municipio de Colmenar de Oreja y tiene una cueva que data del año 1882. La visita se realizará por la cueva y las instalaciones que tiene toda la bodega. Posteriormente se procederá a una cata de vino blanco sobremadre y el tinto joven, maridado todo con queso curado, salchichón y picos. Finalizará a las 14:30 h.

: Visita de tarde a una bodega : 16:30 h. Visita 3: Bodega Pedro García. Bodega familiar situada en el centro histórico de Colmenar de Oreja que cuenta con viñedos propios en producción ecológica. Conjuga sus nuevas instalaciones con su parte más tradicional, con las tinajas y depósitos de hormigón originales, además de barricas y otros elementos tradicionales. La visita se realizará por las distintas salas que tiene la bodega y por la cueva recientemente acondicionada y totalmente accesible. Degustación de dos de sus vinos maridados con queso, chorizo de la zona y pan. Finalizará a las 18:00 h.

: 18:15 h. Traslado en autobús a la estación de Aranjuez. Regreso a Atocha Cercanías en tren a las 19.02 h aproximadamente, acompañados por personal del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.