Inician una recogida de firmas ante el ruido nocturno por las obras de soterramiento de la Castellana (Madrid)

La Asociación Vecinal San Cristóbal Barrio de Castilla ha iniciado una recogida de firmas ante el ruido nocturno generado por las obras de soterramiento en Castellana Norte, que «ha convertido nuestras noches en un calvario».

Según exponen, las obras nocturnas en esta zona «generan un nivel de ruido que excede lo permitido por las normativas sonoras del municipio, afectando el bienestar y la salud de miles de ciudadanos». Según la Organización Mundial de la Salud, la exposición a altos niveles de ruido durante la noche puede provocar problemas de salud graves como trastornos del sueño, estrés, y en casos extremos, enfermedades cardiovasculares.

El objetivo de esta petición es «solicitar a las autoridades locales la prohibición de los trabajos de construcción durante las horas nocturnas en la obra de soterramiento de Castellana Norte. Esto no solo beneficiará a los residentes inmediatos, sino que permitirá que el hospital universitario Paz continúe siendo un espacio de recuperación óptimo para sus pacientes».

«Proponemos que los trabajos de construcción se limiten a las horas diurnas, concretamente entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, así mitigando el impacto que estas obras están teniendo sobre nuestras vidas y asegurando que la ejecución del proyecto respete el derecho al descanso y la salud pública», subrayan.

Foto: Asociación Vecinal San Cristóbal Barrio de Castilla.