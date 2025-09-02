Tres detenidos en Madrid con una pistola en el coche: vínculos con una red criminal turca enfrentada a ‘Los Casper’

La Policía Municipal de Madrid frustró hace unos días lo que podría haber sido un nuevo episodio del conflicto entre clanes internacionales dedicados al narcotráfico. Tres individuos de origen turco fueron arrestados tras ser interceptados en el madrileño Barrio de Salamanca portando un arma de fuego en su vehículo, junto con dinero en efectivo y documentación vinculada a actividades delictivas.

Los hechos ocurrieron a las 21:30 horas del 20 de agosto, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia rutinaria en las inmediaciones de la calle Serrano detectó movimientos sospechosos por parte de un Mercedes GLA de alta gama. Los ocupantes del vehículo comenzaron a realizar maniobras erráticas tras notar la presencia policial, lo que llevó a los agentes a interceptarlos a la altura de Colón.

En el interior del coche viajaban tres hombres, uno de ellos de 25 años de edad y los otros dos de 33 años. Durante el registro, los policías hallaron una pistola junto con su correspondiente cargador y 3.345 euros en metálico. El conductor no pudo presentar un carné de conducir válido, mostrando únicamente una fotocopia de una licencia turca cuya autenticidad fue puesta en duda por los agentes.

Además del hallazgo del arma, la intervención policial permitió localizar un documento judicial que apuntaba a la implicación de los arrestados en delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas. Una unidad canina colaboró en la operación, reforzando la sospecha de que los individuos podrían estar involucrados en actividades de narcotráfico.

Los tres arrestados están siendo investigados por su presunta relación con Los Dalton, una red criminal de origen turco con operaciones en Europa, especialmente en la Costa del Sol. Esta organización se encuentra en conflicto directo con el clan rival de Los Casper, con quienes disputan el control del mercado de drogas y armas en zonas como Málaga, Torrevieja y otros puntos estratégicos.

Líder de Los Dalton asesinado

Cabe recordar que el líder de Los Dalton fue asesinado el pasado 4 de agosto en Torrevieja, en un tiroteo que las autoridades atribuyen a una acción coordinada del clan enemigo. Desde entonces, la tensión entre ambos grupos ha aumentado, y las fuerzas de seguridad temen una escalada de violencia.

Las investigaciones continúan abiertas para determinar si los detenidos formaban parte de un operativo de represalia o de una célula logística en la Comunidad o en la ciudad de Madrid.