‘¡Bienvenidos a palacio!’: llega un nuevo ciclo de visitas guiadas gratuitas a 22 palacios de Madrid

La Comunidad de Madrid celebra la XII edición de ¡Bienvenidos a Palacio!, programa del Ejecutivo autonómico que permitirá a más de 7.600 personas conocer gratuitamente el rico patrimonio de 22 de estos espacios en la región del 14 de septiembre al 2 de diciembre.

En este periodo se abrirán las puertas de edificios emblemáticos donde residieron nobles, ministros y monarcas que constituyen parte fundamental de la historia madrileña. Muchos de ellos permanecen habitualmente cerrados al público debido a su uso institucional, por lo que esta iniciativa ofrece una ocasión única para conocerlo.

El viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín Izquierdo, ha presentado hoy esta iniciativa en la Casa-Palacio de Manuel González-Longoria, actual sede del Colegio Notarial de Madrid, y ha recordado que más de 95.500 personas han participado en las once ediciones anteriores, “animadas por la posibilidad de acceder a estos espacios emblemáticos, algunos de ellos poco conocidos”.

Los participantes podrán descubrir, de la mano de especialistas en patrimonio cultural, la evolución arquitectónica de estos inmuebles y los diversos usos que han tenido a lo largo de la historia en un recorrido excepcional por salones de recibo, jardines, colecciones de arte, bibliotecas o salas de baile y música.

Entre ellos, el Palacio de la Condesa de Adanero; el del Duque de Abrantes, actual sede del Instituto Italiano di Cultura di Madrid; el del Marqués de Amboage, (Embajada de Italia); el de los Marqueses de Argüeso (Embajada de la República Argentina); el Castillo-Palacio de Aldovea, o el Palacete de Basilio Avial (Presidencia de la ONCE).

También podrán visitarse el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército de Tierra; el de Santa Coloma (Cancillería Consular de la Embajada de Italia); el del Duque de Fernán Núñez (Fundación de los Ferrocarriles Españoles); el de Parque Florido (Museo Lázaro Galdiano); el de Godoy (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales), o el Palacio de la Infanta Isabel de Borbón (Mando Aéreo General del Ejército del Aire)

A ellos se suman el Palacete de Joaquín de la Torre y Angulo, que ahora acoge la Embajada de Suecia; el Palacio del Infante Luis de Borbón en Boadilla del Monte; el de Liria; la Casa-Palacio de Manuel González-Longoria y el Palacio de la Duquesa de Parcent (Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes).

El recorrido se completa con otros enclaves de gran relevancia como el Palacio de los Marqueses de Santa Cruz, actual sede de la Fundación Álvaro de Bazán; el de Santoña, (Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid); el Palacete del Marqués de Rafal (Residencia del Embajador de Bélgica); el Palacio del Marqués de Villafranca (Real Academia de Ingeniería), y el de Zurbano.

El acceso para realizar las inscripciones se abre este miércoles, 3 de septiembre, en este enlace