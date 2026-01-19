Renovación integral del Teleférico de Madrid: empieza la fase de desmontaje del cableado original

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid), como entidad gestora de Teleférico de Madrid, está acometiendo la renovación integral de esta instalación. Tras meses de planificación y desarrollo técnico, a partir de este martes, 20 de enero, comienza la fase de desmontaje del viejo sistema de cableado de la infraestructura. Será la actuación previa a la demolición parcial de los edificios que albergaban las dos estaciones.

Este cableado era, desde hace más de 50 años, el soporte básico de esta icónica y turística atracción aérea entre las estaciones de Pintor Rosales y Casa de Campo. El Ayuntamiento y EMT Madrid han emprendido, conjuntamente, esta ambiciosa obra de transformación para que el nuevo teleférico cuente con la última tecnología, así como con unas edificaciones accesibles y sostenibles a la altura de los nuevos tiempos, gracias a una inversión de 26,26 millones de euros (sin IVA).

La operación de retirada del cableado permitirá separar toda la infraestructura aérea de las estaciones terminales, que mantenían en pie el antiguo sistema bicable del año 1969. Ahora, pasará a ser monocable, con un total de 47 modernas cabinas panorámicas concebidas para transportar diez personas cada una.

Tras la eliminación del cableado, se pasará al desarrollo de las nuevas bases para las torres y la introducción de los modernos equipos electromecánicos (motores eléctricos, cable tractor-portador y poleas) que se ubicarán en las estaciones de Pintor Rosales y Casa de Campo.

En estos meses de intenso trabajo por parte de los equipos técnicos, se han licitado las obras, se ha realizado el proyecto y se han llevado a cabo los procedimientos para la fabricación de las cabinas en la factoría de DOPPELMAYR en Suiza.

Por otro lado, dentro de las actuaciones que se van a realizar en las estaciones, destaca la construcción de un diseño arquitectónico que integra los dos edificios de las estaciones en el entorno y la adaptación de unas mejores condiciones de accesibilidad en las entradas a las estaciones. De igual manera, para resolver las necesidades de suministro eléctrico del nuevo sistema, se realizará la ejecución de una acometida eléctrica conforme a la demanda real de esta nueva infraestructura.

Del viejo y querido Teleférico, a un transporte tecnológicamente puntero

Construido por la empresa suiza Von Roll, inaugurado en junio de 1969 por el entonces alcalde Arias Navarro y convertido en uno de los referentes turísticos más visitados de Madrid gracias a la conexión del centro urbano y la Casa de Campo en 2,5 kilómetros de recorrido, el emblemático Teleférico presentaba una obsolescencia que comprometía su eficiencia y seguridad.

La nueva infraestructura será tecnológicamente puntera, sostenible y accesible, en consonancia con los objetivos estratégicos de movilidad urbana y de turismo responsable establecidos por el Ayuntamiento de Madrid.

En el plano tecnológico, el nuevo sistema estará dotado de sensores inteligentes en cabinas y pilonas para una seguridad activa, incorporando el importante recurso de la inteligencia artificial para el análisis de flujos y alertas. Se aplicarán protocolos avanzados de ciberseguridad y se procederá a la integración digital con pantallas interactivas, aplicaciones móviles y una total conectividad, que permitirá tener información del servicio en tiempo real.

Desde la perspectiva medioambiental, el nuevo proyecto se traducirá en una importante reducción de emisiones en el diseño de la infraestructura y una mejora en la gestión y optimización del consumo energético, así como en una reducción de la huella de carbono a través de medidas de eficiencia energética. Este proyecto lleva implícito el concepto de una conectividad verde, quedando plenamente integrado en la Casa de Campo.

Desde el punto de vista del visitante, el diseño elegido redundará en una mejor experiencia para el cliente, moderna e inclusiva, contribuyendo a reforzar la imagen de la ciudad como destino turístico y poniendo de relieve la conexión entre urbe y naturaleza. Una accesibilidad mejorada, con el apoyo de colores y pavimientos para identificar las diferentes zonas dentro de cada estación, será otro de los grandes alicientes de la nueva versión del Teleférico madrileño y situará a la capital como referente europeo del transporte por cable. /