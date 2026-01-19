Refuerzo de hasta un 100% del servicio de Metro por FITUR: se esperan más de 250.000 asistentes

La Comunidad de Madrid reforzará hasta un 100% el servicio de Metro en la línea 8 para facilitar el acceso de los visitantes a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se celebra en el Recinto ferial de IFEMA entre el miércoles 21 y el domingo 25 de enero. El suburbano madrileño ha previsto para ello un dispositivo especial de movilidad, con un aumento en el número de trenes y en la capacidad de transporte tanto en los días laborables como en el fin de semana.

En concreto, el miércoles, jueves y viernes, el refuerzo del servicio comenzará a las 9:30 horas, con hasta un 60% más de capacidad de transporte de viajeros y se prolongará hasta las 20:30 horas, momento en que se prevé mayor afluencia por el cierre de la feria y cuando se reforzará hasta un 100% el servicio de trenes.

Durante el fin de semana, cuando FITUR abre sus puertas al público en general, el incremento de trenes comenzará a las 9:00 horas y se prolongará hasta las 21:00 horas del sábado y las 19:00 horas del domingo. El mayor aumento, con un refuerzo de hasta el 100%, coincidirá con el tramo horario en el que se espera el mayor número de visitantes, entre las 9:00 y las 12:00 horas del sábado, si bien el resto de la jornada el servicio será significativamente mayor al habitual.

Asimismo, se incrementará el personal de estaciones y de seguridad en esta línea, principalmente en las estaciones de Nuevos Ministerios y Feria de Madrid, donde se espera más flujo de viajeros, así como en las de Mar de Cristal y Aeropuerto T1-T2-T3 y T4.

En 2025 FITUR recibió 255.000 asistentes, mientras que la estación de Feria de Madrid registró en total más de 106.700 entradas durante la celebración del este evento.