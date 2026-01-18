Suspendida la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía por un doble descarrilamiento

La circulación en la Línea de Alta Velocidad que conecta Madrid con Andalucía se encuentra totalmente interrumpida desde la tarde de este domingo, 18 de enero. La incidencia se ha producido a las 19:39 horas de la tarde en el término municipal de Adamuz (Córdoba), donde dos trenes de Larga Distancia han descarrilado, afectando gravemente a la infraestructura y obligando a la suspensión inmediata del servicio. De momento hay confirmados 7 fallecidos y un centenar de heridos, 25 de ellos graves (teléfono de atención a familiares: Iryo 910 15 00 00 y Renfe 900 10 10 20).

Según los primeros informes técnicos, el accidente se originó cuando el tren de alta velocidad Iryo 6189, que cubría el trayecto Málaga – Madrid Puerta de Atocha con 317 pasajeros, descarriló al paso por los desvíos de entrada de la vía 1 de la estación de Adamuz, quedando volcados sus sexto, séptimo y octavo (y último) coches. Tras el incidente, el convoy invadió la vía contigua por la que circulaba en ese preciso instante el tren de Larga Distancia AV 2384 (Alvia de Renfe), con trayecto Madrid Puerta de Atocha – Huelva con unos 100 pasajeros, provocando que este segundo tren también descarrilara.

Según ha indicado Óscar Puente, Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, «la última información que llega es muy grave. Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo. La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas».

Como consecuencia del impacto y la posición de los convoyes sobre la plataforma, los servicios de emergencia se han desplazado de inmediato hasta el lugar de los hechos. Por el momento, se ha informado de 7 fallecidos (2 en el de Iryo y 3 en el de Renfe, los 2 restantes se desconoce aún) y un centenar de heridos, 25 de ellos graves, entre los pasajeros de ambos trenes, aunque las autoridades trabajan en la evacuación y asistencia de los afectados. Hay personas atrapadas.

Impacto en la red y desvío de viajeros

Adif ha confirmado la suspensión total del tráfico ferroviario en este tramo. Los trenes que se encontraban en circulación en el momento del accidente entre Sevilla y la capital están siendo redirigidos a sus puntos de origen para minimizar el impacto en los viajeros atrapados en la vía. Esta interrupción afecta a todos los operadores que utilizan la línea (Renfe, Iryo y Ouigo), dejando incomunicada la alta velocidad con el sur peninsular.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid, a través de su personal de Protección Civil y de Emergencias del 112, se encuentra en la estación de Atocha para apoyar en la gestión a víctimas y familiares afectados por el accidente ferroviario.

En las llamadas recibidas al teléfono de emergencia Madrid 112 solicitando información del siniestro, se están facilitando los teléfonos de atención de Iryo (910 15 00 00) y de Renfe (900 10 10 20). Por su parte, la Dirección General Asistencial de la Consejería de Sanidad se ha puesto a disposición del Servicio Andaluz de Salud para lo que haga falta.