Incidencia en Fuencarral provoca cortes y desvíos en la C-4 de Cercanías

MADRID – Los usuarios de la red de Cercanías de Madrid se enfrentan a complicaciones en sus desplazamientos este mediodía. Según ha informado Adif, una incidencia en la infraestructura en la estación de Fuencarral está afectando gravemente a la operatividad de la línea C-4 desde las 12:00 horas de este domingo, 18 de enero.

La avería ha obligado a modificar el esquema habitual de la línea. Los trenes que circulan desde Parla con destino a Alcobendas-San Sebastián de los Reyes están viendo recortado su trayecto, finalizando su recorrido de forma excepcional en la estación de Chamartín.

Para paliar el impacto en los viajeros que se dirigen hacia el norte, Renfe ha habilitado las siguientes medidas de contingencia:

Servicio de Lanzaderas: Se ha establecido un servicio especial de trenes lanzadera que conecta exclusivamente las estaciones de Cantoblanco y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes.

Retrasos generalizados: El resto de convoyes de la línea C-4 pueden sufrir demoras significativas y detenciones prolongadas mientras los técnicos trabajan en la resolución de la avería.

Recomendaciones a los viajeros

Desde Cercanías Madrid se advierte que los recorridos habituales pueden verse modificados sin previo aviso dependiendo de la evolución de la incidencia. Se recomienda a los usuarios afectados consultar las pantallas de información de las estaciones o utilizar alternativas de transporte como el Metro de Madrid o autobuses interurbanos para evitar la zona de Fuencarral.

Por el momento, no hay una hora estimada para la resolución definitiva de la incidencia y la normalización total del servicio ferroviario.