Así es el servicio especial de EMT por el cierre parcial de la Línea 6 de Metro

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid), pone en marcha esta noche un servicio especial que cubrirá el cierre nocturno de la línea 6 de Metro para culminar sus obras de reforma y automatización.

Constará de dos líneas, el SE Circular 1 (SC1) y el SE Circular 2 (SC2), que recorrerán de manera circular los trayectos entre Cuatro Caminos y la plaza de Legazpi. Este servicio especial estará operativo en los días de cierre nocturno de Metro, de domingo a jueves, incluyendo festivos y vísperas de festivos.

Estará dotado con 28 autobuses (14 por sentido). La SC1 circulará en el sentido contrario a las agujas del reloj entre Cuatro Caminos y plaza de Legazpi/plaza de Legazpi y Cuatro Caminos, mientras que la SC2 hará el trayecto en el sentido horario con los mismos recorridos.

Así, la SC1 y la SC2 arrancarán a las 23:00 h desde la cabecera de Cuatro Caminos y distintas paradas intermedias. La última salida de ambos servicios se hará a las 02:10 h desde la cabecera de Cuatro Caminos, mientras que desde la plaza de Legazpi lo harán a las 02:20 h.

EMT Madrid ha cubierto los cierres parciales de la línea 6 de Metro con su SE 6, que trasladó, diariamente, en el año 2025 a más de 200.000 personas de media. De esta manera, ha colaborado activamente en mitigar los efectos del cierre de la línea 6 para la mejora y automatización del servicio.

