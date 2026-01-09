Muere un motorista tras colisionar con un coche en Retiro (Madrid)

La jornada de este viernes, 9 de enero, ha comenzado con un trágico balance en las carreteras de la capital. Un hombre de 62 años ha perdido la vida esta mañana tras sufrir un accidente de moto en la calle Doctor Esquerdo, en el distrito madrileño de Retiro.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 07:00 horas. Según las primeras informaciones facilitadas por Emergencias Madrid, el motorista colisionó contra un turismo que circulaba por la vía. A consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta salió despedido y terminó golpeándose contra los bajos de otro vehículo que estaba aparcado en la calle.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato unidades de SAMUR-Protección Civil. A pesar de la rapidez de la intervención, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, cuyas lesiones eran de extrema gravedad y resultaron incompatibles con la vida.

Atención psicológica y operativo de seguridad

El suceso ha afectado profundamente al conductor del turismo implicado en el choque, quien presentaba un fuerte estado de shock. Por este motivo, una psicóloga del SAMUR tuvo que intervenir en el lugar para prestarle asistencia especializada.

En el operativo han colaborado activamente los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, encargados de asegurar la zona del accidente y facilitar las maniobras de los servicios médicos. Por su parte, la Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la elaboración del atestado y ha iniciado una investigación para determinar las causas exactas y las circunstancias en las que se produjo la colisión.