Los Teatros del Canal presentan una temporada 2026 marcada por la escena europea e hispanoamericana

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid presentan su programación para 2026 con una propuesta que recorre una amplia variedad de lenguajes, temáticas y formatos, y que sitúa el foco en la creación europea e hispanoamericana. La nueva temporada combina producciones internacionales de primer nivel con obras de referencia del teatro en español, en una apuesta que integra tradición, innovación y reflexión sobre el presente.

La cartelera reúne a figuras destacadas de la escena actual, como las actrices Malena Alterio e Isabelle Huppert, los cineastas Fernando León de Aranoa y Amos Gitai, o la dramaturga Romina Paula, junto a otros creadores relevantes.

La temporada se abrirá del 18 al 22 de febrero con Sombras, por supuesto, de Romina Paula, una pieza de carácter íntimo centrada en la memoria, los vínculos personales y las emociones no expresadas. A comienzos de marzo (5, 6 y 7), Amos Gitai presentará Golem, una reinterpretación contemporánea del mito que reflexiona sobre el progreso, la violencia y la catástrofe.

Entre el 18 y el 21 de marzo llegará La curva del tiempo, de Martina Cabanas, una dramaturgia que entrelaza ciencia y ficción para abordar la fragilidad de las relaciones humanas. Del 26 de marzo al 19 de abril, Malena Alterio compartirá escenario con Carmen Ruiz en La vida extraordinaria, dirigida por Mariano Tenconi.

El creador suizo Christoph Marthaler regresará los días 4 y 5 de abril con The Summit, una propuesta que ofrece una visión crítica sobre la sociedad contemporánea. A continuación, el 10, 11 y 12, Isabelle Huppert protagonizará Berenice, conducida por Romeo Castellucci, un monólogo que explora la soledad y las dinámicas del poder. Mario Banushi explorará en Mami (24 y 25 de abril) la relación entre una madre y un hijo, mientras que Aline Kuppenheim adaptará en Feos una novela de Mario Benedetti que reflexiona sobre la exclusión, el deseo y la mirada del otro.

El teatro clásico llega de la mano de Declan Donnellan y su Medea (del 30 de abril al 3 de mayo) en una lectura contemporánea de la tragedia de Eurípides, y con La dama boba de Lope de Vega, que se podrá disfrutar del 28 de mayo al 14 de junio. Paco de la Zaranda dirigirá Quien sea llega tarde, una pieza austera sobre el tiempo, la espera y la condición humana (del 10 al 21 de junio), y León de Aranoa adaptará a teatro su emblemática película Los lunes al sol (del 17 al 28 de junio).