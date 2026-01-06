Balance de la Noche de Reyes 2026 en Madrid: 996 llamadas al 112 con 31 agresiones y reyertas, 20 incendios, 12 accidentes de tráfico y 23 intoxicaciones etílicas

Una noche festiva ha dado la bienvenida a los Reyes Magos desde todos los puntos de Madrid este 2026. La normalidad ha sido la tónica general, sin sucesos graves, según el balance de los servicios de emergencias, con un incremento en el número de agresiones y reyertas y en accidentes de tráfico.

El Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha recibido, entre las 12 de la noche y las 9 de la mañana de este martes, 6 de enero, Día de Reyes, un total de 996 llamadas, un 2% más respecto al año pasado (980), marcado por la «tranquilidad».

Los casos más destacables han sido 31 agresiones y reyertas (siendo un 47% menos que en 2025 con 58, 52 en 2024, 58 en 2023), 23 intoxicaciones etílicas (5% más que en 2025 con 22, 29 en 2024, 35 en 2023) y 12 accidentes de tráfico (54% menos que en 2025 con 26, 15 en 2024, 17 en 2023).

Los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid también han actuado en 20 incendios (siendo un 186% más que en 2025 con 7, 11 en 2024, 20 en 2023) y en 5 infracciones de tráfico (resultando un 44% menos que en 2024 con 9, 4 en 2023).