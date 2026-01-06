45.875. El Segundo Premio de El Niño 2026 cae en Madrid y Aranjuez

45.875. Este es el número agraciado con el Segundo Premio del Sorteo de El Niño, que se ha celebrado este 6 de enero en el Salón de Sorteos de Loterías. Con 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo), ha dejado una lluvia de euros en el distrito madrileño de Centro y en el municipio sureño de Aranjuez.

Concretamente, ha caído en la Administración de Lotería Arenal, administración número 323, calle del Arenal, 16 (distrito Centro); y en la Administración de Loterías n.º 3 de Aranjuez, administración número 3, calle de los Abastos, 130 (Aranjuez). También ha caído en Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Baleares, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Cuenca, Girona, Granada, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, León, Lleida, Lugo, Málaga, Murcia, Navarra, Ourense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.

La emisión del Sorteo de El Niño, que se ha celebrado este martes 6 de enero en el Salón de Sorteos de Loterías, asciende a 1.100.000.000 de euros, de los que se reparten en premios el 70%, es decir, un total de 770.000.000 de euros. El primer premio reparte 2.000.000 de euros por serie, el segundo premio consta de 750.000 euros por serie y el tercer premio tiene 250.000 euros por serie.

En total hay 55 series de 100.000 billetes cada una y el décimo tiene un importe de 20 euros. Además, en el Sorteo de ‘El Niño’ se reparten 20 premios de 3.500 euros, otros 1.400 premios de 1.000 euros y 5.000 premios de 400 euros, entre otros. Puedes comprobar aquí si tu décimo o participación ha resultado premiado:

¿Cómo cobrar la Lotería de El Niño?

Si has tenido la suerte de que te toque el sorteo de El Niño, hay varias maneras de cobrarlo. Si la cantidad es inferior a 3.000 euros, el premio se puede recoger en cualquier administración de loterías desde el día siguiente al sorteo, ya que el propio 6 de enero estarán cerradas.

Pero si el premio es superior a los 3.000 euros deberás acudir a un banco autorizado por Loterías y Apuestas del Estado. Es recomendable hacerlo en la entidad donde se tenga una cuenta. Si tienes un premio menor, lo cobrarás en efectivo y si es mayor, mediante un cheque o transferencia al banco del portador del premio.

Para poder pagar al premiado se le requerirá la documentación e información necesaria para dar cumplimiento de las obligaciones legales para identificarlo como ganador. En caso de compartir un décimo, deberán estar todos los participantes presentes con su documentación.