Shakira promete una Nochevieja inolvidable con su actuación especial en TVE

Shakira se prepara para protagonizar una de las actuaciones más esperadas de la Nochevieja española con una presentación especial para TVE que marcará el cierre de 2025 y la bienvenida de 2026. La artista colombiana, conocida mundialmente por su energía, su voz poderosa y su capacidad para conectar con el público, ofrecerá un espectáculo que promete ser uno de los momentos musicales más destacados de la noche.

Un show lleno de hits y sorpresas

La actuación de Shakira podría incluir versiones en vivo de sus grandes éxitos que han marcado generaciones, mezclando canciones icónicas con nuevos temas que han consolidado su estatus internacional. El repertorio parece estar especialmente diseñado para una celebración como la Nochevieja, con ritmos que invitan a bailar y una puesta en escena que combinará luces, coreografías y la fuerza visual característica de la artista.

Una cita musical imprescindible

La participación de Shakira en la programación de TVE para Nochevieja subraya la importancia de la música en las celebraciones de fin de año y refuerza el papel de la artista como una de las figuras más relevantes del pop global. Su presencia en el escenario se perfila como uno de los momentos más comentados de la noche, ideal para despedir el año con emoción, ritmo y gran espectáculo.