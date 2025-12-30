De Hogwarts a una galaxia muy lejana: concierto homenaje a las grandes sagas del cine en Madrid

La Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música acoge este 3 de enero de 2026 un concierto liderado por la Orquesta y Coro Filarmonía bajo la dirección musical de Pascual Osa. Este concierto ofrecerá temas míticos de la saga de J.K. Rowling como Harry’s Wondrous World, Christmas at Hogwarts, Hedwig’s Theme o The Arrival of Baby Harry, junto a temas emblemáticos de la saga galáctica del director George Lucas: Star Wars.

La Orquesta Filarmonía nace en Madrid en el año 2000 como la primera y única orquesta sinfónica profesional, de carácter y gestión exclusivamente privados del momento. A lo largo de los años realiza numerosos conciertos y actuaciones en las principales salas de España. En esta ocasión llegan al Auditorio Nacional para rendirle un homenaje a la música de una de las sagas más famosas de todos los tiempos, Harry Potter.

Pascual Osa, nacido en 1965 en Siete Aguas (Valencia), es un actor, compositor y director de orquesta. Desde 1985 es profesor titular de la Orquesta Nacional de España, y desde 1999 solista de la misma. En 1998 fundó la Orquesta Sinfónica en Naciones Unidas y desde el año 2000 es Director Titular de la Orquesta Filarmonía, creada por él y con la que ha grabado los programas de El Conciertazo para TVE durante sus 9 años de emisión.

Ficha artística:

Ubicación: Auditorio Nacional de Música – Sala Sinfónica

Orquesta y Coro Filarmonía

Director Musical – Pascual Osa

Director del Coro – Rafael Albiñana

Programa: Selección de temas orquestales de las películas de la Saga Harry Potter y Star Wars