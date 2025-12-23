Un aparatoso incendio calcina varios coches y genera una densa humareda en un garaje de Carabanchel

Un incendio declarado en el garaje de una comunidad de vecinos en la calle Comuneros de Castilla, en el distrito madrileño de Carabanchel, ha movilizado esta mañana de martes, 23 de diciembre, a un importante dispositivo de emergencias de la capital. El fuego, que se originó en un vehículo particular, generó una densa columna de humo que complicó las tareas de extinción y rescate.

Hasta el lugar se desplazaron ocho dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. A su llegada, los efectivos se encontraron con una situación crítica: el coche donde se originó el fuego quedó totalmente calcinado y las altas temperaturas afectaron por radiación a los dos vehículos colindantes, aunque se logró evitar que las llamas se propagaran al resto del aparcamiento.

Rescate y complicaciones por el humo

La prioridad de los servicios de emergencia fue el salvamento de dos personas que se encontraban en el interior del recinto y que pudieron ser rescatadas ilesas por los bomberos. Los equipos de extinción destacaron la extrema dificultad de la operación debido a la visibilidad prácticamente nula y la complejidad del trazado del garaje, factores que ralentizaron las labores de rastreo.

A pesar de que los sistemas de ventilación del edificio funcionaron correctamente, la acumulación de gases tóxicos fue masiva. Por este motivo, efectivos de SAMUR-Protección Civil tuvieron que atender a una mujer que presentaba una fuerte crisis de ansiedad debido a la magnitud del siniestro.

Conductas de riesgo entre los vecinos

Los mandos de Bomberos han hecho un llamamiento a la prudencia tras detectar que varios propietarios intentaron entrar en el garaje lleno de humo con la intención de retirar sus vehículos. «Esta es una situación que pone en grave riesgo su vida», señalaron los responsables del operativo, subrayando que el humo es el principal peligro en este tipo de incendios y que nunca se debe acceder a un recinto cerrado en estas condiciones.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid desplazados al lugar del siniestro se han hecho cargo de la investigación para determinar las causas exactas que originaron el fuego en el vehículo.