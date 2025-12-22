No habrá servicio de recogida de residuos ni en Nochebuena y ni en Navidad

El Ayuntamiento de Madrid recuerda a los ciudadanos que, con motivo de las celebraciones de Nochebuena y Navidad, y siguiendo la planificación habitual de años anteriores, no habrá servicio de recogida de residuos (ni domésticos ni de papel-cartón y vidrio) durante la noche del miércoles 24 de diciembre y la mañana y tarde del día 25, jueves. El dispositivo de limpieza se reforzará a partir de la noche del día 25 y a lo largo del día 26 de diciembre para garantizar la retirada de los residuos generados durante las festividades.

Con el fin de facilitar estas labores, el Ayuntamiento solicita la colaboración de vecinos y comunidades de propietarios para que no se depositen residuos ni cubos de las comunidades de propietarios en la vía pública durante la noche del día 24 y la mañana y tarde del día 25. Los servicios de recogida de las fracciones orgánica, plástico, metal y brik y resto no reciclable se intensificarán en los días posteriores a los festivos, permitiendo una rápida normalización del servicio.

Tampoco se prestará el servicio de recogida de residuos la noche del miércoles 31 de diciembre y durante la mañana y la tarde del jueves 1 de enero. La actividad se reanudará con normalidad la noche del 1 de enero y el jueves 2 de enero.

Dispositivo especial de recogida en la campaña navideña

Con motivo de las fiestas navideñas, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un amplio dispositivo extraordinario de recogida de residuos. Este refuerzo comenzó el fin de semana del Black Friday y se encuentra plenamente operativo desde la segunda semana de diciembre.

Durante la campaña navideña 2025-2026, los servicios de recogida se han incrementado en todas las fracciones respecto al año anterior. Destaca, especialmente, la retirada de vidrio tanto en contenedores como en el ámbito comercial, que aumenta un 30 %. La recogida de papel-cartón comercial se incrementa un 25 %, mientras que la de papel-cartón en contenedores crece un 15 %. Además, los servicios ordinarios pasan de 96 a 103, lo que supone un aumento del 7 % respecto a la campaña 2024-2025.

Para eventos de gran afluencia como las campanadas de fin de año y la San Silvestre Vallecana, se desplegarán dispositivos especiales de limpieza. La cabalgata de Reyes contará a lo largo de su recorrido con 162 efectivos humanos, entre conductores y operarios, y 67 medios mecánicos, incluyendo barredoras, baldeadoras y camiones compactadores.

El Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad agradece la colaboración de ciudadanos y comerciantes, así como el compromiso de los equipos de limpieza, cuyo esfuerzo conjunto permite que Madrid mantenga su imagen habitual pese al notable incremento de residuos propio de estas fechas.