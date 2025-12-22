78.477 | El primer Cuarto Premio de la Lotería de Navidad 2025 cae en Madrid, Getafe y El Escorial

A las 09:53 horas de este lunes los niños de San Ildefonso han cantado el primero de los dos Cuarto Premio del Sorteo de Lotería de Navidad de este año 2025: el número 78.477, dotado con 200.000 euros a la serie y 20.000 euros al décimo.

En la Comunidad de Madrid, se ha vendido en la Administración de Loterías n.º 109, calle de Narváez, 13, local derecha (distrito Retiro); en Loterías Felipe II, administración número 2, calle de las Pozas, 181, C.C. Soportales del Zaburdón, local 7 (San Lorenzo del Escorial); en Lotería Pepito Herranz, administración número 1, calle del Rey, 22 (San Lorenzo del Escorial); y en la Administración de Loterías n.º 13 de Getafe, administración número 13, calle de Madrid, 74 (Getafe).



Este año la emisión del Sorteo de Navidad es de 3.860 millones de euros, de los que se reparte un 70% en premios. Es decir, que este 22 de diciembre el Sorteo de Navidad repartirá 2.702 millones de euros en premios, lo que supone 112 millones de euros más que en 2024.

Entre los premios repartidos por la Lotería de Navidad, destaca el premio más esperado la mañana del 22 de diciembre, el Gordo de Navidad, que repartirá 4.000.000 euros a la serie. El segundo premio será de 1.250.000 euros por serie y el tercero repartirá 500.000 euros a la serie.

En relación con el cobro de los premios, se podrá realizar desde la misma tarde del sorteo cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos y hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro de los caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en alguno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum. Por otro lado, cuando los premios acumulen un importe igual o superior a 2.000 euros, se cobrarán en las entidades financieras autorizadas (BBVA y CaixaBank).

En el caso de décimos adquiridos en www.loteriasyapuestas.es, los premios mayores se abonan mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente comunicada por el jugador en su cuenta de juego, una vez verifique el número de cuenta tras el sorteo. Los premios menores serán abonados directamente en la cuenta de juego siempre que esta no exceda de los límites establecidos, en cuyo caso también serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya sido comunicada.