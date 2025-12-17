El ocio nocturno madrileño supera el 60% de venta anticipada en Nochevieja y prevé crear 4.000 empleos estas navidades

El ocio nocturno madrileño afronta la campaña de Navidad de 2025 con un escenario especialmente dinámico en términos de empleo, con unas 3.900 contrataciones previstas durante el mes de diciembre, y una elevada venta anticipada de entradas para la Nochevieja. Así lo refleja el ESTUDIO DE PERSPECTIVAS NAVIDAD 2025, elaborado por Noche Madrid, España de Noche y Coca-Cola, que sitúa a la Comunidad de Madrid como uno de los principales referentes europeos para despedir el año.

La campaña de Navidad vuelve a desempeñar un papel determinante para el ocio nocturno madrileño. En Madrid, el mes de diciembre concentra el 20,3% de la facturación anual del sector, confirmando su relevancia estratégica para discotecas, bares de copas y salas de conciertos.

IMPULSO AL EMPLEO DURANTE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD

El balance laboral de estas fechas es especialmente positivo. Los establecimientos madrileños que refuerzan plantilla durante la campaña navideña prevén incorporar una media de 3,2 trabajadores adicionales por local. Alejandro Zamarro, vicepresidente de Noche Madrid, señala “el dinamismo del empleo durante la campaña de Navidad demuestra la capacidad del ocio nocturno madrileño para generar oportunidades laborales en un periodo clave para la actividad económica y turística de la ciudad”.

El impacto de la campaña navideña también se refleja en el aumento de la organización de eventos y en este contexto, hasta el 78’9% de los locales de ocio madrileños organizan eventos y paquetizan sus productos para grupos y cenas de empresa, y el 31% alquilan sus espacios fuera del horario habitual para este tipo de celebraciones durante diciembre.

ALTA VENTA ANTICIPADA PARA LA NOCHEVIEJA

La planificación del público continúa avanzando. En Madrid, más del 60% de los asistentes compra su entrada para la Nochevieja de forma anticipada, con una antelación media de 18 días, lo que confirma una demanda sólida y una mayor previsión por parte del consumidor. En cuanto a los precios, la venta anticipada de la Nochevieja presenta un precio medio de salida de 28,3 euros.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA NOCHEVIEJA MADRILEÑA

Como el pasado año, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid y Noche Madrid han activado la campaña MADRID BAILA EN NAVIDAD para promover y reivindicar el papel de la región como Capital Europea de la Nochevieja y como destino cultural, musical y festivo. La iniciativa se enmarca en el programa Nightlife in Greater Madrid, que pone en valor la oferta global del ocio nocturno madrileño.

En este contexto, el 17 de diciembre, destacados influencers y creadores de contenido participarán en un fam trip por locales de ocio emblemáticos de la ciudad celebrando las preuvas de la Nochevieja amplificando su atractivo en redes sociales en las que se hará también una intensa campaña del 15 diciembre al 3 enero.

Además, esta acción incluirá el vinilado del Partybús con la imagen de Madrid baila en Navidad que recorrerá las calles de la capital las mismas fechas que la campaña de redes sociales. A nivel el solidario, y en colaboración con la Asociación de Vecinos de Lavapiés, la Junta Municipal de Centro y la sala Shôko Madrid, se realizará una campaña de recogida de juguetes para los niños del colegio Antonio Moreno Rosales y paras las familias más desfavorecidas de Lavapiés.