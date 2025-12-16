21 DISTRITOS despide 2025 con más de 35.000 participantes y prepara ya la agenda de 2026

El programa de dinamización cultural 21 DISTRITOS, del Área de Cultura, Turismo y Deporte, despide un año repleto de propuestas artísticas y culturales de acceso libre que han destacado por su calidad y diversidad en todos los distritos de la ciudad.

Durante este año se han celebrado 254 actividades que han abarcado más de 10 disciplinas artísticas, desde música, teatro, danza y circo, artes visuales, encuentros y talleres formativos, entre otras. Un total de 586 artistas, tanto locales como internacionales, han formado parte de una programación que se ha desarrollado a lo largo de 313 jornadas en más de 70 espacios diferentes, tanto cerrados como al aire libre. 21 DISTRITOS ha permitido a más de 35.000 personas de todas las edades disfrutar de la cultura desde múltiples miradas y formatos.

Entre las novedades de 2025 han destacado dos ciclos que se seguirán desarrollando durante el próximo año: Cultura a fuego lento, proyecto que trata de descontextualizar la cultura llevándola a espacios menos comunes -en este caso, en torno a la cocina-, y que ha contado con artistas como Niño de Elche, Fernanda Orazi o Costa Badía, entre otros; y Charlas con altura, unos encuentros de diversas temáticas que se han realizado desde el Faro de Moncloa junto a figuras como Marta González Novo, Cristian Alarcón o Eugenia Tenenbaum, con el fin de generar contextos culturales más amplios.

A estas propuestas se han sumado nuevas ediciones de festivales ya consolidados, como La Sub25, el festival de arte joven de Madrid que ofrece un espacio para artistas de hasta 25 años y respalda a colectivos emergentes y la cultura urbana; 21 Distrittitos: arte y familia, un festival diseñado especialmente para familias con una variada programación de espectáculos y actividades participativas; y Multiculturas, un festival que tiene por objetivo resaltar la riqueza y la pluralidad cultural de diversas comunidades.

El 30 de enero de 2026, 21 DISTRITOS volverá a transformar Madrid en un gran escenario, ofreciendo una vez más un amplio abanico de disciplinas artísticas, proyectos participativos y actividades que fomentan la inclusión, la sostenibilidad y la accesibilidad.

21 DISTRITOS: catalizador de creatividad y diversidad

21 DISTRITOS es un programa anual que ofrece una amplia variedad de disciplinas y propuestas que abordan temas como la inclusión, la tolerancia, el diálogo y el arraigo.

Esta iniciativa nació en octubre de 2020 como un catalizador de la diversidad, la creatividad y la inclusión para enriquecer la vida cultural de Madrid. Sus objetivos principales son apoyar al tejido artístico, motivar la participación ciudadana en la vida cultural de la ciudad, crear nuevas audiencias y optimizar el uso de los múltiples recursos y espacios municipales diseñados para la cultura. Se apoya para ello en una innovadora línea de programación, así como en la interacción y diálogo con agentes e instituciones vinculadas a la cultura del ámbitos local, nacional e internacional.

Superadas ya las mil actividades programadas y con más 250.000 espectadores en sus casi cinco años de existencia, 21 DISTRITOS se consolida como un agente vital en el panorama cultural de la ciudad.