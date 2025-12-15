Madrid honrará la memoria de Robe Iniesta con una placa conmemorativa

El Ayuntamiento de Madrid anunció este lunes que instalará una placa conmemorativa dedicada a Roberto Iniesta Ojea, mundialmente conocido como Robe y fundador del grupo Extremoduro. La decisión se produce tras el fallecimiento del artista cacereño, que se produjo en la madrugada del pasado miércoles, 10 de diciembre, a la edad de 63 años.

Marta Rivera de la Cruz, titular del área de Cultura, Turismo y Deporte del Consistorio madrileño, aseguró durante la comisión municipal que Iniesta tendrá su homenaje en la ciudad, ya que su deceso despertó «tantas adhesiones y tantas muestras de consternación» como pocos otros. Rivera de la Cruz añadió que el artista posee la «suficiente vinculación con Madrid» para recibir tal reconocimiento.

Sukursal Rock: el lugar del primer gran concierto

La ubicación del tributo ha sido objeto de debate. El grupo municipal de Más Madrid propuso que la placa se colocase en la antigua sala Sukursal Rock, ubicada en el distrito de Carabanchel. Este emplazamiento cobra relevancia histórica al haber acogido en 1991 el primer gran concierto de la banda en la capital.

La delegada de Cultura condicionó la elección de este punto a la aprobación de la comunidad de propietarios del inmueble. No obstante, garantizó que, de surgir cualquier inconveniente, se buscaría un lugar alternativo que también resultaría adecuado para perpetuar su recuerdo.

El legado del «Maestro de Maestros»

La agencia de comunicación del músico rindió homenaje al compositor y vocalista, calificándolo de «maestro de maestros». En su comunicado, subrayaron la huella personal y profesional que Iniesta dejó, afirmando que «todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe… reconoce ser mucho mejor profesional, y mucho mejor persona».

Iniesta, nacido en Plasencia (Extremadura), fue el artífice del subgénero conocido como «rock transgresivo». Su banda, fundada en 1987, se caracterizó por la fusión de letras poéticas, crudas y existenciales con sonidos potentes que incorporaban influencias flamencas. Su discografía, con álbumes fundamentales como Agila (1996) y La Ley Innata (2008), logró un estatus de culto masivo sin doblegarse a las exigencias comerciales.

Tras la disolución de Extremoduro, Iniesta inició una carrera en solitario, explorando facetas más líricas con trabajos como Lo que aletea en nuestras cabezas (2015). Su trayectoria fue reconocida oficialmente en 2024 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

