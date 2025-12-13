Madrid destinará 2,3 millones de euros en ayudas a la contratación de empleados del hogar en 2026 para «facilitar la conciliación»

La Comunidad de Madrid destinará 2,3 millones de euros en ayudas dirigidas a apoyar la contratación de personas empleadas del hogar dedicadas al cuidado de menores de 12 años, jóvenes de hasta 18 con discapacidad u otros dependientes que convivan en el mismo domicilio. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta medida para 2026 con el propósito de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar.

Con esta iniciativa de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, se concederán subvenciones directas de hasta 4.000 euros para cubrir los costes laborales de trabajadores contratados en el año previo a la solicitud. Las cuantías corresponderán al importe de las cuotas de la Seguridad Social abonadas por el empleador, calculadas según la renta per cápita familiar, pudiendo alcanzar el 100% en rentas inferiores a 20.000 euros o a 30.000 euros en el caso de las monoparentales.

El programa financia contrataciones con una duración mínima de 58 días naturales, sean continuos o no, tanto temporales como indefinidas, siempre que se trate de una única persona empleada de hogar o varias contratadas sucesivamente. Además, la actividad debe desarrollarse en el domicilio del empleador ubicado en la Comunidad de Madrid quien, por regla general, deberá trabajar por cuenta propia o ajena a jornada completa durante el periodo subvencionado.

Desde 2023, esta línea de apoyo ha concedido más de 6,2 millones de euros, beneficiando a cerca de 3.500 familias. La solicitud de estas ayudas podrá hacerse desde el próximo 1 de febrero al 30 de abril en la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.