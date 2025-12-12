El Ayuntamiento instala nuevas cámaras con inteligencia artificial en Ciudad Lineal

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha visitado este viernes el parque El Calero, en el distrito de Ciudad Lineal, para supervisar el funcionamiento del nuevo sistema de videovigilancia instalado recientemente, dotado con cinco cámaras y operado por Policía Municipal. Esta nueva instalación refleja, en palabras de Sanz, la apuesta del Gobierno municipal por la videovigilancia “como herramienta importante para mejorar la seguridad de los madrileños”.

Acompañada en su visita por la concejala del distrito, Nadia Álvarez, y por mandos de Policía Municipal de Madrid, la vicealcaldesa ha detallado que este nuevo sistema de videovigilancia cubre diversas ubicaciones estratégicas del entorno, ya que “instalado en puntos concretos, facilita las labores policiales de vigilancia y detección de hechos delictivos y su investigación”. Dado su efecto preventivo, ha añadido, “contribuye también a la disminución de incidentes y favorece que el vecino se sienta más seguro, mejorando así también la convivencia ciudadana”.

Las cinco cámaras son de alta resolución y permiten la identificación de matrículas. Dos de ellas, además, cubren un ángulo de 360 grados. Estas nuevas cámaras están dotadas con inteligencia artificial (IA), facilitando las búsquedas. Ya cuentan con esta tecnología 106 cámaras operadas por Policía Municipal (más de un 27 % del total).

Nuevas cámaras de videovigilancia durante este mandato

Desde el comienzo de este mandato, se ha instalado videovigilancia en las plazas del Dos de Mayo, en el distrito de Centro (16 cámaras) y Elíptica, entre los distritos de Carabanchel y Usera (15 cámaras), así como nuevas cámaras en la Puerta del Sol, en el distrito de Centro (cuatro cámaras más) y un nuevo sistema en la calle de Cullera, en Latina (18 cámaras). Próximamente, se activará también el nuevo sistema de videovigilancia en el parque de Pradolongo, en Usera, dotado con 14 cámaras.

Con la activación de las cámaras en el parque El Calero, Policía Municipal de Madrid opera ya un total de 390 cámaras, más de un 43 % de las cuales, 169, han sido instaladas desde que José Luis Martínez-Almeida accedió a la Alcaldía de la capital. Cuando se pongan en funcionamiento las nuevas cámaras en Pradolongo, Madrid dispondrá de 404 dispositivos operados por Policía Municipal.

La instalación de los sistemas de videovigilancia en El Calero, Cullera y Pradolongo, con 37 cámaras en total, cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros, de los que 185.300 euros corresponden al sistema del parque El Calero. El Ayuntamiento continúa manteniendo el contacto y la escucha a las juntas municipales de distrito y a los vecinos para detectar nuevas necesidades de videovigilancia y, además, donde sea técnicamente viable y policialmente útil.

Todas las cámaras operadas por Policía Municipal tienen carteles informativos para que vecinos y transeúntes estén informados de la existencia de videovigilancia en la zona. Las imágenes son supervisadas exclusivamente por policías municipales y se custodian durante un periodo determinado en el Centro Integrado de Señales de Vídeo (CISEVI) para su revisión en caso de ser necesario. La activación de cada sistema de cámaras cuenta con el visto bueno previo de la Comisión de Videovigilancia.

Entre 2019 y 2023, el Ayuntamiento instaló 111 cámaras operadas por Policía Municipal en los barrios de Bellas Vistas (Tetuán), San Diego (Puente de Vallecas), en el polígono Marconi (Villaverde) y en los barrios del distrito de Centro de Lavapiés y Chueca, además de en la red de la calle de la Montera, que fue renovada, al igual que los sistemas ubicados en Lavapiés y en Ballesta. El Gobierno municipal abordará nuevos sistemas en otros puntos de la ciudad a lo largo del presente mandato, en concreto en las zonas de las plazas de Oporto (Carabanchel) y de Jacinto Benavente (Centro), además de renovar y mejorar los sistemas ubicados en las zonas de Tirso de Molina (Centro) y AZCA (Tetuán)./