Da a luz en su casa de Tetuán (Madrid) tras adelantarse el parto

Una mujer de 32 años de edad ha dado a luz esta mañana de domingo, 7 de diciembre, a su segundo bebé en el propio domicilio donde reside del distrito madrileño de Tetuán tras no salir a tiempo al hospital.

Los hechos han ocurrido a primera hora de la mañana en la calle Capitán Blanco Argibay, en el distrito de Valdeacederas. Cuando la embarazada y su pareja se disponían a acudir al hospital, la mujer ha comenzado con los trabajos del parto, pidiendo entonces asistencia a Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

La llegada de los sanitarios del SUMMA 112 fue rápida y ayudaron a dar a luz a la madre, naciendo un niño. Tanto la madre como el hijo se encontraban en perfecto estado de salud. Tras cortar el cordón umbilical, ambos fueron examinados y trasladados a la Maternidad del Hospital Gregorio Marañón.

En el traslado se produjo el alumbramiento, mientras se llevó a cabo el importante ‘piel con piel’ entre madre e hija para estimular el control de la temperatura del bebé y que comenzase a alimentarse.

