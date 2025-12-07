Aperturas y horarios de supermercados este Puente de Diciembre 2025 en Madrid: Carrefour, Mercadona, DIA, Alcampo, Lidl, Aldi, El Corte Inglés, Ahorramás…

Algunos de los supermercados madrileños cerrarán durante este Puente de Diciembre 2025 por la festividad del Día de la Constitución (sábado, 6 de diciembre) y de la Inmaculada (lunes, 8 de diciembre) mientras que otros permanecerán abiertos, o simplemente reducirán sus horas de apertura. Ante ello se hace imprescindible saber cuáles son los supermercados de Madrid que abrirán durante estos días sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre.

Carrefour: Buena parte de los supermercados de Carrefour de la Comunidad de Madrid abrirán en su horario habitual de 09:00 a 22:00 horas el 6 de diciembre, aunque algunos otros abrirán una hora más tarde o simplemente cerrarán. En cuanto a los días domingo 7 y lunes 8, tendrán el horario habitual de los fines de semana. Se puede ver en este enlace los horarios de todas las tiendas Carrefour.

Mercadona: Las tiendas de Mercadona estarán en principio cerradas los tres días, dado que no abren ni domingos ni festivos nacionales, aunque habrá excepciones de cara a este sábado, 6 de diciembre. Se puede ver en este enlace los horarios de todas las tiendas Mercadona.

DIA: De cara al Día de la Inmaculada, lunes 8 de diciembre, en la Comunidad de Madrid adoptarán las aperturas de los domingos. Las tiendas DIA permanecerán abiertas cuando su horario habitual de domingos sea el de apertura, generalmente en grandes ciudades. Si normalmente están cerrados, cerrarán. En cuanto a los días sábado 6 y domingo 7, tendrán el horario habitual de los fines de semana. Se pueden consultar los horarios en este enlace.

Alcampo: Los supermercados de Alcampo, por regla general, abrirán todos los días del Puente de Diciembre, aunque dependerá de cada tienda. En su mayoría tendrán horario de 09:00 a 22:00 horas, excepto el día 6 de diciembre, con horario de 10:00 a 21:00 horas. Se pueden consultar todos los horarios de las tiendas en este enlace.

Lidl: Las tiendas de Lidl abrirán todos los días del Puente de Diciembre, aunque por regla general su horario será de 10:00 a 15:00 el día 6. En cuanto a los días domingo 7 y lunes 8, tendrán el horario habitual de los fines de semana. Se pueden consultar todos los horarios de las tiendas en este enlace.

El Corte Ingles: Las tiendas de El Corte Ingles (Hipercor, Supercor, electrónica, parafarmacia y alimentación de mascotas), abrirán en principio los días domingo 7 y lunes 8, mientras que el día 6 de diciembre algunos abrirán en su horario reducido, de 11:00 a 21:00 horas, pero otros permanecerán cerrados. Se pueden consultar todos los horarios de las tiendas en este enlace.

Ahorramás: En cuanto a las tiendas de Ahorramás el Día de la Constitución, en la Comunidad de Madrid abrirán muchos en horario de 09:00 a 15:00 horas pero otros tantos permanecerán cerrados. Se pueden consultar todos los horarios de las tiendas en este enlace.

Aldi: Tendrá abiertas muchas de sus tiendas este Puente de Diciembre, aunque dependerá del establecimiento y podrían tener un horario reducido. Se pueden consultar todos los horarios de las tiendas en este enlace.